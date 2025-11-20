אברי גלעד מזהיר מפני שימוש לא מבוקר בטלפונים, מדבר על עלייה בפגיעות בילדים, ועל סרטון חייל שהפך לכלי אנטי־ישראלי ברשתות העולמיות הנפוצות בימים אלו מאוד

המגיש ואיש התקשורת, אברי גלעד, התריע בתוכניתו בקשת 12 מפני ההשלכות של תיעוד ושידור בלתי מוגבלים ברשתות החברתיות. לדבריו, היכולת של כל אדם לצלם ולשדר מהטלפון החכם הפכה לבעיה הולכת ומחריפה. "לכל אחד יש היום את האפשרות לתעד מה שהוא רוצה בטלפון וזה שפע," אמר, "אבל זאת קללה".

גלעד הסביר כי כאשר אנשים משדרים ללא כל בקרה או פיקוח, "קורים ממש דברים קשים". לדבריו, העלייה בפגיעה בילדים השנה קשורה ישירות לשימוש בטלפונים. "למשל השנה נפגעו מינית פי שניים ילדים מבשנה שעברה מפשעי טלפון", ציין.

הוא הוסיף כי חלק מהאנשים משתמשים בשידורים החיים ככלי לתקיפה או הפחדה: "אנשים משתמשים בשידור בטלפון בתור נשק, בתור איום, בתור הפחדה".

בהמשך התייחס לסרטון חייל צה"ל שהופץ ברשתות וצבר תאוצה בזירה הבינלאומית: "החייל הזה בפנים גלויות כמובן, לא מטושטשות – אנחנו טישטשנו מפאת כבודו – מככב כבר בכל הרשתות בעולם, בעוד גל אנטי־ישראלי, כאילו חסרים אנחנו אותם".

גלעד תהה כיצד מצב כזה בכלל מתאפשר: "איך זה בכלל חוקי שלחייל עדיין תהיה רשת חברתית פעילה בזמן מלחמה? איך הילד צה״ל לא עוברים סדנאות להבנת הזירה הבינלאומית?".

לדבריו, אחת הבעיות העמוקות היא ההתמכרות להעלאת תכנים. "כמה חמורה ההתמכרות להעלאת תכנים שעד בן אדם משדר, שבשביל העונג הרגעי של ללחוץ send לטיק-טוק מוכנים לפגוע במדינה".