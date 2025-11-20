העיר מודיעין עולה על מפת התיירות ופותחת שעריה לקהל הרחב במיזם מודיעין NOW. מהמלון הראשון בעיר דרך קיר הטיפוס הגבוה בישראל ועד מסלולי טיול

כביש 443 המחבר בין בן שמן לירושלים, הפך בשנים האחרונות לציר המרכזי לעולים לבירת ישראל. גם יופיו, גם האתרים ההיסטוריים לאורכו וגם (ואולי במיוחד) שפע הדיווחים על פקקי התנועה בכביש מספר אחת. אבל רגע. לא לשם דיווח תנועה התכנסו הפעם.

אנו באמצע הדרך לירושלים, סמוך לעיר מודיעין. מיד כשחולפים על פני צומת שילת (צומת הכניסה המרכזי לעיר מודיעין) בדרך מזרחה לירושלים וגבעת זאב, אנו מבחינים בצידו הימני של הכביש בגבעה נישאת. כשלוש מאות מטרים גובהה מעל לפני הים ועושרה אדיר. זוהי גבעת התיתורה.

ניסע עד לצומת הבא, צומת מכבים ונפנה ימינה (דרומה). אחרי כחצי ק"מ שוב פונים ימינה. אנו ברחוב עמק דותן. אחרי מאתיים מטרים שלט בצד בדרך, על האתר הארכיאולוגי שמולנו.

המקום שהיום הוא אתר ארכאולוגי ששטחו כ-600 דונם. בגבעה כ-180 בורות מים וממצאים ארכאולוגים המעידים על היותה כפר גדול ומרכזי כבר בימי קדם, וסביב לה כפרים קטנים וחוות חקלאיות. בעת העלייה לרגל לבית המקדש שימשה הגבעה תחנה חשובה ומוגנת. זהו המקום הגבוה ביותר באזור.

מסלול הטיול – גבעת התיתורה

אחרי הארכיאולוגיה וההיסטוריה להווה. נוסעים עוד כחצי ק"מ, עד לפינת הרחובות כליל החורש ועמק דותן, פונים ימינה לכליל החורש וחונים. בקרן הרחובות שילוט נהיר המורה על תחילת המסלול. עולים בשביל העפר.

לאורך כל השביל הסברים על הצומח במקום.. הפריחה תחל בקרוב. רקפות, אח"כ כלניות, עיריות, אזוב מצוי , מרווה ריחנית ועוד כ-80 מיני צומח וצמחים: שזיפים, תאנה שעכשיו עומדת בשלכת, עצי זיתים ושקדים.

אבל זו רק ההתחלה. מודיעין מכבים רעות, העיר שממוקמת במרכז הארץ, בין ירושלים לתל אביב, מנערת את תדמית ה"עיר שינה" ומביאה איתה בשורה מרעננת שמוכיחה שהיא יותר מנקודה על המפה.

שלל אתרים ברחבי וסביב העיר

העיר פותחת שעריה למבקרים עם שלל פעילויות ואפשרויות טיול ובילוי, תחת הסלוגן שילווה את הפרסום התיירותי של העיר "מודיעין now – חוויה של עיר בטבע".

המהלך נעשה לאחר אפיון מקיף של הנכסים התיירותיים שיש לעיר להציע, החל מהבשורה על המלון הראשון שנפתח בעיר, דרך קיר הטיפוס הגבוה בישראל, מוזיאון מורשת החשמונאים הייחודי, אתרי מורשת ופינות חמד בטבע, עשרות בתים מארחים עם סיפורים מעניינים, קולינריה משובחת, חיי לילה ועוד הפתעות שהגיע הזמן לחשוף אותן.

ההיצע המגוון שיש לעיר להציע גובש גם לכדי חבילות תיירות לקבוצות. בנוסף, מוקם בימים אלה אתר אינטרנט שיאגד הכל ויעלה לאוויר בזמן הקרוב. כן יוקם מועדון תיירניים אשר הרשות תפעל לקידומו, לצד פיתוח תשתיות תיירות.

מנהלת האגף, ד"ר אורנה מגר מסבירה לנו: "כשתיירות פוגשת סיפור – נולדת חוויה. בואו לגלות את Modiin now, עיר במרכז הארץ, טובלת בטבע ירוק, מספרת סיפור של מורשת וחדשנות, בתים וטעמים, וחוויות מותאמות לתיירים ולקבוצות."