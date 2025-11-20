השבוע יצא סרט קצר ושונה בנוף: סרט על חייו של הראפר המצליח רביד פלוטניק. "בדיוק כמו שאני" מספק הצצה לסיפור חייו של הראפר, ומצליח לרגש. גם רביד המליץ – אל תפספסו

זה לא סוד שהיפ-הופ בעברית לא היה הז'אנר הכי נפוץ בישראל עד לא מזמן. היוצרים שלו לא שלטו במצעדים, ולא שיתפו פעולה עם כל הזמרים הכי חזקים בארץ. חובבים מסוימים בלבד, הכירו את להקת "פרודוקס" האנונימית, ואת החבר בה- נצ'י נצ'.

מספר שנים אחרי זה הגיעה הפריצה הגדולה, ולא נשאר מי שלא מכיר אותו. היום הוא כבר מוכר בזכות שמו האמיתי, רביד פלוטניק, וגם אם יש מי שפקפקו בנטישת שם הבמה שלו, רביד הוכיח שהוא יודע לעשות הכל נכון. היום רביד פלוטניק הוא בין הראפרים – והיוצרים בכלל – הכי אהובים, מצליחים ומעניינים בישראל.

הסרט על חייו – יצירה שלא כדאי לפספס

שני יוצרים צעירים, אדם בן שבת ויובל ברגיל, החליטו לקחת את הסיפור של פלוטניק ולהפוך אותו לסרט קצר. בניסיון לחבר בין הקולנוע לבין האינטרנט, להגדרתם, הם יצרו סרט שנותן הצצה לחייו המסקרנים של הראפר המצליח. הילדות בפתח תקווה, המצאת הכינוי "נצ'י נצ'", ההתמודדות המשפחתית עם פטירת האם, הפריצה המוזיקלית. יש פה הכל, ובכישרון גדול.

צפו ב"בדיוק כמו שאני" – הסרט הקצר על חייו של רביד פלוטניק:

בסרט הזה אולי לא תקבלו את סיפור מהלך חייו של פלוטניק בדיוק דוקומנטרי, אבל כן תקבלו הצצה לאיזושהי חוויית חיים. הסרט בחלקו מתבסס על הדברים שפלוטניק מספר בשירים שלו, בשילוב המוזיקה שלו. בסוף הסרט, אולי אפילו תתפסו את עצמכם עם דמעות של התרגשות בעיניים. לא מבטיחים, אבל אולי.

אי אפשר לכתוב על הסרט, בלי לשבח את הליהוק המצוין של אמיתי דאר. לא רק שהדמיון בין השניים ממש מדהים, הוא גם מצליח להעביר את האנרגיה המיוחדת של רביד פלוטניק דרך המסך. בין ההומור והשטותניקיות, לבין הדינמיקה המשפחתית המורכבת אך אוהבת, דאר מביא את רביד על שלל מורכבויותיו.

גם השחקנים הצעירים בסרט נותנים ביצוע שאי אפשר להתעלם ממנו. עומר ינאי, שמשחק את רביד פלוטניק הצעיר, עושה זאת בצורה מדהימה ומרגשת. בסצנה בה המורה מחלקת מדבקות לילדים המצטיינים ומדלגת עליו, אפשר להרגיש בצורה מלאה ומעוררת הזדהות את הכאב של הילד הקטן. ילד שרק רוצה שייראו אותו.

פלוטניק בעצמו שיתף את הטריילר לסרט אצלו באינסטגרם, וכינה את יובל ואדם "צמד יוצרים מוכשרים ומתוקים". אז אם רביד ממליץ – אל תפספסו.