יום אחרי שנעדר בים בקופנגן שבתאילנד, גופתו של שגיא מור הישראלי אותרה ללא רוח חיים. מור בן ה-45 קפץ לים כדי לחלץ את בנו שנקלע למצוקה, ונסחף בעצמו בגלים הגבוהים

סוף עצוב לחיפושים: גופתו של שגיא מור, בן 45 ואב לארבעה מקלע אלון, נמצאה היום (חמישי) ללא רוח חיים. מור נעדר מאז אתמול בים בקופנגן שבתאילנד, שם היה בטיול משפחתו עם רעייתו וארבעת ילדיהם.

לפי הדיווחים בתקשורת התאילנדית, מור זינק לים כדי לחלץ את בנו שנקלע למצוקה. עדי ראייה סיפרו כי הבן נסחף בזרם חזק סמוך לגשר אחרי שנכנס למים, ואביו קפץ מיד להציל אותו. הוא הצליח להוביל את בנו בבטחה לחוף, אבל כשניסה לשוב בעצמו הוא נסחף בגלים הגבוהים. מאז התנהלו חיפושים אחריו, עד שהבוקר כאמור הוא אותר ללא רוח חיים.

רעייתו, ענבל, אמרה בעקבות איתור הגופה כי היא "מבקשת להודות מכל הלב לאנשים הטובים שהתגייסו להציל את שגיא". עוד ציינה כי המשפחה מתכנסת כעת כדי להתמודד עם הבשורה הקשה.