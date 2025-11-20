שמחה רוטמן פרסם סרטון ברשתות החברתיות בו אמר: "הייתה הפיכה משטרית במדינת ישראל היא נוהלה על ידי בית המשפט העליון"

שמחה רוטמן פרסם היום (חמישי) לפני זמן קצר ברשתות החברתית סרטון בו אמר: "הייתה הפיכה משטרית במדינת ישראל היא נוהלה על ידי בית המשפט העליון ".

דברין המלאים: "הציבור הישראלי קלט את הפרשה של הפצ"רית הרבה לפני היועצת המשפטית לממשלה. הרבה לפני בג"ץ. ודאי הרבה לפני תקשורת המיינסטרים. קו ישר בין הסרבנות של אחים לנשק, לפעילות של הפצ"רית לנשיא בית המשפט העליון שמינה את עצמו לא כדת וכדין. אני אומר את זה במשך תקופה ארוכה, במשך זמן ארוך במדינת ישראל של ההפיכה המשפטית. הייתה הפיכה משטרית במדינת ישראל היא נוהלה על ידי בית המשפט העליון".

לפני ארבעה ימים יו"ר וועדת חוקה שמחה רוטמן הגיב לפסיקת בג"ץ שפסל את מועמדתו של השופט אשר קולא אך אישר כי לוין הוא הסמכות להחליט על החוקר: "תודה לגלי בהרב מיארה על ההדגמה המושלמת של נחיצות החוק לפיצול תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה"

דבריו המלאים: " מי היה מאמין? עוד עמדה שהגישה היועצת המשפטית לממשלה, "הפרשן המוסמך של החוק", שחוסמת את הממשלה מלקבל ייצוג אותנטי דבר יום ביומו, נדחתה על ידי בית המשפט. עמדה שהוגשה בניגוד עניינים אישי ומוסדי והתעלמה מהמילים שאשכרה כתובות במפורש בחוק".