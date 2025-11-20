גורמים אמריקאים הבהירו לישראל מאחורי הקלעים כי היתרון האיכותי ישמר, וכי המטוסים הסעודים לא יהוו איום על ישראל

בישראל חששו מאישור טראמפ, לעסקת הענק עם חיל האוויר הסעודי. אך על פי שורה של פרסומים בינלאומיים, בכירים בבית הלבן הבהירו כי היתרון האיכותי של ישראל ישמר, גם מול ה-F35 הסעודי.

על פי הדיווחים, גורמים בבית הלבן מיהרו לשחרר צפירת הרגעה. גורמים בארה"ב הבהירו למקביליהם הישראלים כי למרות התבטאויות טראמפ, הדגם הסעודי של מטוסי החמקן יהיה "פחות מתקדם" משל ישראל.

חוקי מכירת הנשק והסכמות שהושגו לאורך הברית הארוכה בין המדינות, מחייבות את ארה"ב לשמר את היתרון האיכותי של ישראל, ועל פי אותם גורמים אין לארה"ב כוונה לזנוח את המחויבות בנושא הזה.

הF-35 הישראלי שונה ממטוס החמקן הסטנדרטי, בעוד בייצור רגיל המטוסים בעלי שלוש תצורות: דגם A, מטוס קרב סטנדרטי בעל יכולת המראה מבסיסים רגילים. דגם B, בעל יכולת המראה ונחיתה אנכית ודגם C, המותאם לנחיתה והמראה מנושאות מטוסים.

ישראל היא הרוכשת היחידה שקיבלה דגם מיוחד, עם התאמות אישיות, המוכר בתור F-35I, שנחשב מותאם ביותר לחיל האוויר, ובעל שיפורים המגבירים את יכולות המטוס משמעותית.