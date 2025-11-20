צה"ל חושף מסמכים פנימיים של חמאס שמראים כיצד הוא משתמש בכספי תרומות שיועדו למטרות צדקה ושיקום אזרחי, להכשרות וסיוע כלכלי למחבלים

צה"ל חושף הבוקר (חמישי) מסמכים פנימיים של ארגון הטרור חמאס שמראים כיצד הוא משתמש בכספי תרומות שיועדו למטרות צדקה ושיקום אזרחי, להכשרות וסיוע כלכלי למחבלים

המסמכים פנימיים של ארגון הטרור, שנמצאו ואובחנו על ידי אמ"ן, ומתפרסמים היום לראשונה. הם חושפים כיצד משתמש ארגון הטרור בכספי האגודה הפלסטינית 'קואפל אלח'יר' – למימון פעילות הזרוע הצבאית. מהדוחות עולה כי כספי תרומות שיועדו למטרות צדקה ושיקום אזרחי, הועברו לחמאס לצורך התחזקות גדודי עז א-דין אל-קסאע, הזרוע הצבאית של הארגון להכשרות וסיוע כלכלי למחבלים.

'קואפל אלח'יר' הוא ארגון צדקה פלסטיני הפועל מאז 2014 ברצועת עזה. משמעות שמו בערבית היא 'קרונות הטוב', והוא מציג חזון של סיוע לנזקקים ברצועה בתחומי הבנייה, המזון והבריאות. את רוב הכסף, מגייסים פעיליו מתרומות פרטיות של מוסלמים ברחבי העולם.

ארגון הטרור נפגש עם "עמותות צדקה"

במסמך המרכזי, שנכתב על ידי מטה החזית הפנימית, גוף בזרוע הצבאית של חמאס שאמון על הקשר עם אגודות אזרחיות, נחשף כי בשנת 2023 התקיימו פגישות עבודה מסודרות בין הארגון לבין מספר עמותות צדקה ובמרכזם אגודת 'קואפל אלח'יר'. בין היתר, מפורטים הסכומים והפרויקטים בהם סייעה האגודה בכספים לבנייה והתעצמות צבאית.

בין הדוגמאות הבולטות מצוין מתן 15,000 דולר לצורך סיום בניית מטה הכשרות של חמאס, וסיוע של אלפי חבילות מזון לפעילי הזרוע הצבאית. מסמך נוסף שנחשף, מציג פנייה רשמית של חמאס לאגודה בבקשה לתמיכה כלכלית בפעיל בארגון לאור 'קשיים כלכליים' איתם הוא מתמודד.