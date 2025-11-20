תושב עלי בן 43 מואשם בשורת גניבות ומעשי נוכלות בעסקים קטנים. הוא נהג להתחפש לקצין על מדים ונשק שנוסע ברכב עם סירנה. כך הוא נכנס לבתי עסק וביצע את הגניבות.