תושב עלי בן 43 מואשם בשורת גניבות ומעשי נוכלות בעסקים קטנים. הוא נהג להתחפש לקצין על מדים ונשק שנוסע ברכב עם סירנה. כך הוא נכנס לבתי עסק וביצע את הגניבות.

תגיות: גניבה, יישוב, נוכל, עלי