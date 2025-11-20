שרת התחבורה תוקפת את שר האוצר על מס הגודש שהוא מקדם: "מס הגודש שהאוצר מבקש להטיל על תושבי הפריפריה הוא עוול ולא אתן את ידי לכך"

שרת התחבורה מירי רגב התייחסה הבוקר (חמישי) לביקורת עליה בעיתון THEMARKER על כך שהיא תוקעת את מס הגודש שמקדם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', על כניסה למרכז בשעות העומס: " מס הגודש שהאוצר מבקש להטיל על תושבי הפריפריה הוא עוול ולא אתן את ידי לכך"

הדברים המלאים: "הם יכולים לקרוא לזה פופוליזם, אבל האמת היא פשוטה. מס הגודש שהאוצר מבקש להטיל על תושבי הפריפריה הוא עוול ולא אתן את ידי לכך. הפתרון לגודש הוא מערכות להסעת המונים – תחבורה ציבורית. במקום להטיל מס, יש להקצות משאבים ותקציבים ליותר רכבות, יותר אוטובוסים שיאפשרו לאזרח לוותר מרצונו על הרכב הפרטי".