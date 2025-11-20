שרת התחבורה מירי רגב התייחסה הבוקר (חמישי) לביקורת עליה בעיתון THEMARKER על כך שהיא תוקעת את מס הגודש שמקדם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', על כניסה למרכז בשעות העומס: " מס הגודש שהאוצר מבקש להטיל על תושבי הפריפריה הוא עוול ולא אתן את ידי לכך"
הדברים המלאים: "הם יכולים לקרוא לזה פופוליזם, אבל האמת היא פשוטה. מס הגודש שהאוצר מבקש להטיל על תושבי הפריפריה הוא עוול ולא אתן את ידי לכך. הפתרון לגודש הוא מערכות להסעת המונים – תחבורה ציבורית. במקום להטיל מס, יש להקצות משאבים ותקציבים ליותר רכבות, יותר אוטובוסים שיאפשרו לאזרח לוותר מרצונו על הרכב הפרטי".
