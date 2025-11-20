אחרי הסערה: יישוב חדש הוקם בגוש עציון, שבתים ראשונים הונחו במקום בליווי ראש המועצה האזורית גוש עציון ירון רוזנטל

יישוב חדש הוקם הלילה (חמישי) בגוש עציון, שבתים ראשונים הונחו במקום בליווי ראש המועצה ירון רוזנטל. היישוב נמצא ליד לבית לחם בשדמה. מהמועצה נמסר כי מדובר בנקודה אסטרטגית חשובה שמחברת בין מזרח הגוש לבין ירושלים ויוצרת רצף יהודי בין יישובי הגוש שהולכים ומתפתחים. במקום היה בעבר בסיס צבאי שננטש לפני שנים רבות.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום: מועצה אזורית גוש עציון

ראש המועצה האזורית גוש עציון: ״הלילה הקמנו ישוב חדש בגוש עציון בשדמה שדמות בית לחם סמוך לבית לחם. אלפיים שנה התפללו יהודים לשוב לבית לחם והנה אנחנו זכינו. זכינו לחזור לעירה של רחל אימנו, של דוד המלך, יישוב שיחזק את הקשר בין מזרח גוש עציון לבין ירושלים. תודה רבה לשותפינו באמנה ולאנשי המועצה שעבדו פה כל הלילה. היום חזרנו הביתה לבית לחם. מזל טוב לגוש עציון, להתיישבות ולמשפחות החדשות שהקימו את ביתם ביישוב שדמה. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. לרחל נאמר: מנעי קולך מבכי ושבו בנים לגבולם, והנה אנחנו זכינו לשוב לגבולה של רחל ובטוחים שרחל כבר לא בוכה ומסתכלת מלמעלה על בניה ששבו לעיר בה נקברה. היום היא שמחה מאוד".

עוד באותו נושא ראשי הרשויות ביו"ש תומכים בפינוי: "שוליים שפועלים באלימות" 15:11 | שמחה רז 2 0 😀 👏

כזכור לפני יומיים פונה המאחז "צור משגבי" בגוש בעקבות פניית ראש המועצה ירון רוזנטל. 20 ראשי רשויות ביו"ש פרסמו מכתב תמיכה ברוזנטל ובשר בצלאל סמוטריץ' על הפינוי. במכתב רשמי ששלח ירון רוזנטל, בחודש ספטמבר, הוא הביע תמיכה ברורה באכיפה נגד הבנייה הבלתי החוקית בגבעות. וזנטל פרט במכתבו שורה של תופעות שהובילו לעמדתו, ובהן תלונות על התנהגות פוגענית של תושב כולל פגיעות מיניות, הפצת מכתבים ללא תיאום עם המועצה ויוזמות התיישבותיות פרטיות שנבנו ללא תכנון או אישור.