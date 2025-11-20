נשיא ארצות הברית הבוקר את מנחה הטלוויזיה ג'ימי קימל, שחזר מההשעיה: "אדם חסר כישרון ורייטינג טלוויזיה גרוע מאוד, תורידו את הטיפש מהשידור!!!"

נשיא ארצות הברית דומלד טראמפ תקף הבוקר (חמישי) את מנחה הטלוויזיה ג'ימי קימל. שהאשים בעבר את תומכי טראמפ ברצח צ'ארלי קירק: "אדם חסר כישרון ורייטינג טלוויזיה גרוע מאוד, תורידו את הטיפש מהשידור!!!, אמר הנשיא.

דבריו המלאים של טראמפ: "מדוע חדשות מזויפות של ABC משאירות את ג'ימי קימל, אדם חסר כישרון ורייטינג טלוויזיה גרוע מאוד, בשידור? מדוע סינדיקטים של הטלוויזיה סובלים את זה? בנוסף, סיקור מוטה לחלוטין. תורידו את הטיפש מהשידור!!!"

כזכור לפני חודשיים סערה תקשורתית ופוליטית פרצה בארצות הברית לאחר שרשת ABC הודיעה על השעיה בלתי־מוגבלת של תוכנית הלייט נייט הפופולרית Jimmy Kimmel Live!. ההחלטה התקבלה בעקבות אמירותיו של המנחה ג'ימי קימל על מותו של הפעיל השמרני צ'ארלי קירק. לאחר כשבוע הוחזרה תוכניתו בעקבות סערה שהתעוררה על גבולות חופש הביטוי.