בקרב הרוב המוחלט של חברי הכנסת של יש עתיד שוררת בימים האחרונים היסטריה בכל הנוגע לעתידם הפוליטי, וזאת בעקבות המהלך של יאיר לפיד לצרף את האלוף במיל' נעם תיבון למפלגה, וזאת ברקע מצבה הרע של המפלגה בסקרים.

על פי הדיווח של הפרשן הפוליטי של 'מעריב' מטי טוכפלד, חלק מחברי המפלגה מבינים כי הם לא ימשיכו לכהן כחברי כנסת בבחירות הבאות, ויש כבר מי שמחשב את דרכו החוצה – חלק למפלגות ארחות וחלק לפרישה מוחלטת מהפוליטיקה.

כך למשל טוכפלד מדווח כי במפלגה סימנו את דבי ביטון כמי שמחוזרת על ידי הליכוד וקיים סיכוי שהיא תתמודד בפריימריז הקרובים של המפלגה. בנוסף, חבר הכנסת אלעזר שטרן מקיים מגעים עם גדי אייזנקוט ובועז טופורובסקי שצפוי לעזוב. בנוסף, יש חברי כנסת נוספים ששוקלים את עתידם במסגרות אחרות.