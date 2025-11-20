בקרב הרוב המוחלט של חברי הכנסת של יש עתיד שוררת בימים האחרונים היסטריה בכל הנוגע לעתידם הפוליטי, וזאת בעקבות המהלך של יאיר לפיד לצרף את האלוף במיל' נעם תיבון למפלגה, וזאת ברקע מצבה הרע של המפלגה בסקרים.
על פי הדיווח של הפרשן הפוליטי של 'מעריב' מטי טוכפלד, חלק מחברי המפלגה מבינים כי הם לא ימשיכו לכהן כחברי כנסת בבחירות הבאות, ויש כבר מי שמחשב את דרכו החוצה – חלק למפלגות ארחות וחלק לפרישה מוחלטת מהפוליטיקה.
כך למשל טוכפלד מדווח כי במפלגה סימנו את דבי ביטון כמי שמחוזרת על ידי הליכוד וקיים סיכוי שהיא תתמודד בפריימריז הקרובים של המפלגה. בנוסף, חבר הכנסת אלעזר שטרן מקיים מגעים עם גדי אייזנקוט ובועז טופורובסקי שצפוי לעזוב. בנוסף, יש חברי כנסת נוספים ששוקלים את עתידם במסגרות אחרות.
תיבון, !התנגד לפעולה ברפיח בטענה שזה לא יביא לניצחון!דורש גיוס חרדים כשהארגונים שלו מסיתים לסרבנות! ועוד!08:31 20.11.2025
תיבון,מראשי קפלן ואחים לנשק-שדרש תמיד עסקת כניעה מיידית עם חמאס,הודה לגנץ שעזב את הממשלהבעיצומה של המלחמה למען ה"אחדות"!08:31 20.11.2025
רותם.
רותם.
מציע לחברי יש עתיד להרשם ללשכת העבודה כבר עכשיו התור ארוך.08:41 20.11.2025
חחח יש עתיד . עבדו עליכם טיפשים שימושיים אין עתיד
הליכוד לא לאפשר לאף תרנגולת מקרקרת לעבור לליכוד שיחתמו בלשכת העבודה הגיע הזמן שחברי כנסת נורמליים עם מחוייבות לעבוד קשה למען הבוחרים ולא למען הכסא ,המשכורת, והשררה וכל זאת בעבור הגעה כמה...
הליכוד לא לאפשר לאף תרנגולת מקרקרת לעבור לליכוד שיחתמו בלשכת העבודה הגיע הזמן שחברי כנסת נורמליים עם מחוייבות לעבוד קשה למען הבוחרים ולא למען הכסא ,המשכורת, והשררה וכל זאת בעבור הגעה כמה שעות לכנסת לצווחות מול המדיה מבלי לחוקק אף סעיף משנה לחוק או ליעולהמשך 08:49 20.11.2025
