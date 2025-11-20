דני אבדיה פשוט לא מפסיק להפציץ ב-NBA. הכוכב שקלע רק פעמיים העונה מתחת ל-20 נקודות הגיע לטריפל דאבל שלישי בקריירה

דני אבדיה פשוט לא מפסיק להפציץ ב-NBA. הכוכב שקלע רק פעמיים העונה מתחת ל-20 נקודות הגיע היום (חמישי) לטריפל דאבל שלישי בקריירה. הישראלי קלע 32 נקודות מול שיקגו בולס והוסיף 111 ריבואנדים, ו-11 אסיסטים באחת מהופעות הגדולות בקריירה.

הישראלי הוביל קמאבק ענק, הוביל ריצת 7:32 ברבע האחרון, אך ראה את ניקולה ווצ'ביץ', קולע שלשת ניצחון לבולס. למרות המשחק האדיר של דני אבדיה, קבוצתו ספגה הפסד שישי בשבעה משחקים וירדה למאזן 9:6 שמציב אותה במקום התשיעי במערב.

דני אבדיה הוא השחקן השלישי בלבד בתולדות פורטלנד שקולע טריפל דאבל של 30 נקודות יותר מפעם אחת. אמש פורטלנד טרייל בלייזרס חזרו הביתה אחרי חמישה משחקי חוץ וקיוו לנצח. אך הבליירזס נראו נורא והפסידו 127:110 כשאבדיה בפעם השנייה בלבד העונה נעצר מתחת ל-20 נקודות. הכוכב הישראלי קלע 19 נקודות, והוסיף ארבעה ריבואנדים וחמישה אסיסיטים.

לפני יומיים אבדיה המשיך הלילה בעונה המדהימה שלו בליגה הטובה בעולם. הכוכב הישראלי קלע 29 נקודות, והוסיף שישה ריבאונדים, ושבעה אסיסטים אך פספס הזדמנות לשלשת ניצחון בסוף הרבע הרביעי, בדרך להפסד בהארכה. בהארכה הורחק בשש עבירות וראה את חבריו מפסידים בלעדיו לדלאלס מאבריקס 138:133. פורטלנד בעקבות ההפסד ירדו למאזן של 8:6.

במקביל האלופה אוקלהומה סיטי ניצחה בפעם השביעית ברציפות. אוקלהומה במרזן 16:15 כשההפסד היחיד שלהם העונה הוא לדני אבדיה ופורטלנד. מאז הניצחון האדיר, פורטלנד סופרים שישה הפסדים בשבעה משחקים.