שריפות פרצו בתשעה בנייני מגורים ברחבי העיר באר שבע, לוחמי האש חילצו במהלך הלילה כ-15 לכודים, ביניהם ילדים ותינוקות. המשטרה חוקרת את נסיבות הדליקות

במהלך כל הלילה התקבלו עשרות דיווחים במוקד 102 של כבאות והצלה על שריפות בבניינים בני 3,4,5 קומות ברחובות השונים. צוותי כבאות והצלה מתחנת באר שבע הוזנקו לשריפות שפרצו בדירות, לובאי ובמקלטי הבניינים.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . דליקות בבאר שבע (כב"ה)

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: מתנאל בושרי)

עם הגעת הצוותים לזירות האירועים השונות וחלק מהזירות אף במקביל, זיהו הלוחמים שריפות בלובאי הבניינים, בארונות החשמל ובמקלטים, לוחמי האש פעלו לכיבוי המוקדים וביצעו סריקות לאיתור לכודים בכל הדירות עקב דיווחים של דיירים על עשן בכל קומות הבניין.

רוב דיירי הבניינים הונחו להסתגר בבתים לשים סמרטוטים רטובים במפתן הדלת לסגור חלונות ודלתות ולהיכנס לחדרים פנימיים.

בשריפות הלילה חולצו על ידי לוחמי האש כ-15 לכודים בדירות אפופות עשן, ביניהם גם ילדים ותינוקות והועברו לטיפול גורמי הרפואה במקום.

חוקר דליקות זומן לטובת בדיקת נסיבות פרוץ השריפות.