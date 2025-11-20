קולה הבהיר כי הוא אינו איש פוליטי והסכים לקבל עליו את המינוי לטובת מדינת ישראל. עוד הסביר: "זה מקרה חריג, אבל בית המשפט העליון אישר"

בריאיון ראשון מאז שהתפוצצה פרשת מינויו לממונה על בדיקת התנהלות הפצ"רית, התייחס הבוקר (חמישי) השופט בדימוס ונציב תלונות הציבור על שופטים, אשר קולה, לביקורת הציבורית שנלוותה למינויו ולפסיקת בג"ץ שביטלה אותו. הדברים נאמרו בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב'.

קולה הדגיש כי בעיניו החקירה בפרשה חייבת לצאת לדרך: "יש פה מקרה נדיר של ניגוד עניינים של היועמ"שית, הפרקליטות המשנה לפרקליט המדינה, וזה צריך להיבדק. עד שלא נבדק זה מעלה עננה. ואת העננה הזו צריך להסיר מעל סדר יומנו".

לדבריו, המקרה חסר תקדים וכך גם הצורך לטפל בו: "זה אירוע שלא קרה בתולדות המדינה, וצריך לבדוק אותו. ואני מקווה שיימצא האדם שיהיה מוכן לקחת על עצמו את המשימה הזו, ויעמוד בתנאים של בג"ץ ויבדוק את זה".

בריאיון סיפר קולה כי הסכים להצעת המינוי של השר יריב לוין מתוך תחושת שליחות בלבד: "חשבתי שלטובת מדינת ישראל טוב שהדבר הזה ייבדק, זאת הסיבה היחידה שהסכמתי להכניס את ידיי וראשי. לא הסתכלתי במבט פוליטי, אני לא איש פוליטי".

עוד הוסיף על מינוי גורם חיצוני: "זה מקרה חריג אז משתמשים באמצעי חריג. סעיף 23 הוא חריג, אבל בית המשפט העליון אישר. אז עד כמה נערער אחרי החלטות בג"ץ? צריכים להבין שזה סוף פסוק, זאת ההחלטה".

קולה הבהיר: "לא הכרתי את לוין לפני כן, מאז שנכנסתי לתפקידי כנציב לא דיברתי עם השר. אני אדם עצמאי, בלתי מונחה, באמת המידה של החוק, מורת הדין ומורא השמיים".

נזכיר כי בג"ץ ביטל את מינויו של קולה, לאחר שקבע כי החוק אינו מאפשר לו לכהן במקביל כנציב תלונות הציבור על שופטים וגם כאחראי על החקירה. עם זאת, בהרכב השופטים הודגש כי לשר המשפטים יש סמכות למנות גורם אחר מטעמו לצורך החקירה, בשל נסיבות "חריגות וקיצוניות" שמצדיקות סטייה מוגבלת מהכלל שאוסר מעורבות פוליטית בחקירה פלילית.