אחרי סערה ברשת בעקבות דבריה בפודקאסט, אן זיוי חוזרת בה, מתנצלת בפני נטע ברזני ומבהירה: "לא הייתה כוונה לשפוט אף אמא"

המשפיענית אן זיוי חטפה אש ברשת אחרי קטע שפורסם השבוע מפודקאסט של ערן סויסה, שבו נשמעה משווה את חוויית האמהות שלה לזו של חברתה נטע ברזני – ונשמעת שיפוטית.

כזכור, נטע ברזני עברה לידה קשה מאוד ואף מסוכנת, ומאז סיפרה בעבר כי האימהות קשה ומאתגרת לה.

בתגובה לביקורת הקשה, זיוי פרסמה התנצלות מפורטת והבהירה: "הצטמררתי מלצפות בקטע, חוזרת בי לחלוטין".

בקטע שפורסם מהפודקאסט, אן זיוי דיברה על הקושי באמהות ואמרה בין היתר: "זה בדיוק מה שאני חושבת על אמהות שכן חווים את הקושי המטורף הזה כי הן לא הגיעו מוכנות לאמהות… בעיניי, היא [נטע ברזני] לא הייתה מוכנה להיות אמא. היא פשוט לא הגיעה מוכנה".

זיוי הדגישה שהיא עצמה הגיעה "הכי מוכנה שיש" – קראה, חקרה, דיברה עם נשים וידעה מראש למה היא נכנסת, כולל לידה טבעית בלי אפידורל – והסבירה שדווקא חוסר המוכנות הוא מה שהופך את האמהות לקשה יותר.

הקטע עורר תגובות זועמות ברשת. מאות אמהות הגיבו בטיקטוק ובאינסטגרם וכתבו שאסור להשוות בין אמא לאמא, שכל אחת מתמודדת בדרכה ושאין "דרך נכונה" להגיע מוכנה לאמהות. רבות מהן האשימו את זיוי בהצגת "אמהות קלילה וכיפית" שגורמת לאמהות אחרות להרגיש כישלון.

כמה שעות לאחר מכן פרסמה אן זיוי סטורי ארוך ובו התנצלות כנה: "הצטמררתי מלצפות בקטע הספציפי שעלה מתוך שיחה שלמה כמו הרבה מכן. חשוב לי להתנצל מעומק הלב בפני נטע ובפני כל אותן אמהות שנפגעו מהדברים שאמרתי. אני חוזרת בי והדברים לא היו צריכים להיאמר כך, ואין שום מקום להשוואה בין אמא אחת לאחרת.

בחודשים האחרונים הופנתה אליי ביקורת על כך שאני מציגה 'אמהות קלילה וכיפית', ואני באמת משתדלת להעביר כך את התקופה הזו, זו הדרך שלי להתמודד, כמו שלכל אחת יש את הדרך שלה במסע המורכב הזה. כל הרעיון לראיון הגיע מהרצון שלי לעצור את השיפוטיות ברשת ובסוף יצאתי הכי שופטת וזאת ממש לא הכוונה. סליחה".