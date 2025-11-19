פיקוד העורף הטמיע היום כ־100 אזורי התרעה חדשים ביהודה ושומרון, כך שחוות ההתיישבות יקבלו התרעה נפרדת גם באזורים שהוגדרו עד כה כ"שטחים פתוחים"

פיקוד העורף הטמיע היום (רביעי) כ-100 אזורי התרעה (פוליגונים) חדשים ברחבי יהודה ושומרון, במטרה להעניק לחוות ההתיישבות אזורי התרעה נפרדים. השינוי כולל גם אזורים שהוגדרו עד היום כ"שטחים פתוחים", וכעת קיבלו פוליגונים עצמאים כך פורסם לראשונה בערוץ i24NEWS

הרחבת מערך ההתרעה נענתה לבקשות מספר רשויות ביו"ש, שביקשו להגן על נקודות התיישבות חדשות ולעיתים מבודדות מיישובים קיימים. כך, חוות חקלאיות שהוגדרו בעבר על ידי הרשויות המקומיות כאזורים פתוחים, ולרוב לא קיבלו התרעה במטחי טילים כמו במהלך מבצע "עם כלביא", יזכו מעתה להתרעה ייעודית – גם כאשר מתגוררות בהן עשרות משפחות.