רפאל מציגה לראשונה את קטגוריית הטילים המשוטטים-טיל משוטט אלקטרואופטי מתקדם ו- L-SPIKE1X חימוש משוטט טקטי (SPIKE Firefly לשעבר).

מערכת הטילים המשוטטים מתרחבת. חברת רפאל מערכות לחימה מתקדמות המציגות לראשונה את קטגוריית ה-L-SPIKE , תת משפחה בתוך מערך החימוש של משפחת ה-SPIKE הוותיקה והמוכרת ביותר בעולם מזה עשרות שנים.

L-SPIKE 4X הוא טיל משוטט אלקטרו-אופטי מתקדם חדש בעל יכולות תקיפה ושיטוט עד לטווח של 40 ק"מ עם הגעה מהירה לטווח מקסימלי בתוך כ- 5 דקות בלבד , יכולת זו מייצרת יתרון מבצעי משמעותי נגד מטרות בעלות זמן חיות קצר וכן כנגד מטרות בתנועה. הטיל מביא איתו למשפחת ה- SPIKE יכולות שיטוט ודיוק מתקדמות ביום ובלילה ויכולות פגיעה במטרות ממרחק רב (standoff).

טיל סילוני בעל מהירות גבוהה

מרגע השיגור, לאחר טיסה מהירה לאזור המטרות הוא יכול לשוטט במשך כ- 25 דקות ומאפשר למפעילים לתקוף ברגע הנכון , בזויות תקיפה שונות ולדייק את נקודות הפגיעה או לבטל המשימה בזמן אמת. טיל ה L-SPIKE 4Xפותח ותוכנן מראש כטיל סילוני בעל מהירות גבוהה ויכולת שיטוט/ שהייה ממושכת וזאת בשונה מכטמ"מים תוקפים אחרים המוצעים כיום בהם אשר לרוב מתאפיינים במעוף איטי, רש"ק קטן וחתימה גבוהה.

שילוב היכולות של משפחת הספייק בטיל משוטט עם שהייה ממושכת באוויר וחתימה נמוכה ובעלי רש"ק משמעותי מהווה מכפיל כוח ומאפשרת למפעילים זמן רב באוויר ליצור אחיזת שטח ולסגור מעגלי איסוף ותקיפה. טיל ה L-SPIKE 4Xפותח עם קומונאליות למשגר ה-SPIKE NLOS (תמוז 5) אשר מבצעי שנים רבות ומוכיח יעילות רבה בשדה הקרב המודרני. שילוביות החימוש במשגר הקיים (רכוב, ימי או מוסק) תאפשר לכוחות תוספת יכולת משמעותית בטווח תקיפה וביכולת שהייה מעל אזור המטרות. הטיל מצויד ביכולת ניווט חסין ללא GPS מבוססות התאמת תמונה וכן בתקשורת מתקדמת חסינה גם בסביבה של לוחמה אלקטרונית. עוד משולבים בטיל, יכולות זיהוי אוטומטי מתקדמות ביותר של מטרות (ATR) ורכישת תמונת מטרה (TIA) המאפשרת ביות אוטונומי על סט מטרות נבחר מראש, כלל יכולות המערכת מאפשרות למפעיל יחיד לנהל עד ארבעה טילים במעוף – תוך שמירה על פיקוח אנושי מלא.

טיל ה- L-SPIKE 4X יוצע עם שני סוגי ראשי קרב עיקריים: Tandem HEAT (נ"ט כפול) להתמודדות עם מטרות טנק ורק"מ (רכב קרבי ממוגן) וראש קרב רב-תכליתי למגוון רחב של מטרות טקטיות. שילוב המאפשר התאמת הטיל למשימות ביבשה, באוויר ובים.

טיל בעל יכולות מדהימות

היכולות המרכזיות של המערכת כוללות טווח פעולה של עד 5 ק”מ, משקל חימוש של 2.2 ק”ג וזמן שהייה באוויר של 15 דקות במצב חמוש או 30 דקות במצב תצפית. החימוש מצויד בראש קרבי במשקל כ־420 גרם עם פיזור רסס היקפי מלא של 360°. בנוסף, הוא כולל יכולות מתקדמות של חיישני VIS/IR, יכולות מעקב אחר מטרות ומנגנוני זיהוי המבוססים על בינה מלאכותית.

יואב תורג׳מן, מנכ״ל רפאל: “משפחת ה- SPIKE מבית רפאל היא המבוקשת והנפוצה כיום בעולם, הטילים הנמצאים בשימוש ב- 45 מדינות הם חוד החנית של הטכנולוגיה. אנו גאים להמשיך לפתח את המשפחה ולהציג בה קטגורייה חדשה ורלבנטית מתמיד- חימושים משוטטים- LSPIKE. הטילים החדשים ה־L-SPIKE 4X וה־L-SPIKE 1X משלבים דיוק ומהירות. ה־L-SPIKE 1X מבוסס על ה‘מעוז’, שכבר נמצא בשימוש מבצעי והוכיח עצמו בשדה הקרב, ובכך מאפשר ללקוחות ליהנות מבשלות טכנולוגית גבוהה ומהסתמכות על יכולת מוכחת. הוותק והמוניטין של משפחת ה-SPIKE יחד עם הפריסה הרחבה של אלפי משגרים בעשרות מדינות באוויר, ביבשה ובים, יאפשרו ללקוחות פתרון אינטגרטיבי הניתן לשילוב מיידי."