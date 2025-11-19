שופטי העליון הוציאו צו על תנאי שמחייב את המדינה לנמק מדוע אינה מקימה ועדת חקירה ממלכתית עצמאית לאירועי השבעה באוקטובר. הצו נסמך על פניות של ארגונים ציבוריים, וקובע כי הוועדה תבחן את האירועים באופן עצמאי ומקצועי

שופטי בית המשפט העליון הוציאו הערב (רביעי) צו על תנאי, המחייב את ממשלת ישראל להסביר מדוע אינה מקימה ועדת חקירה ממלכתית עצמאית שתבחן את אירועי מתקפת השבעה באוקטובר.

בהוראות הצו נכתב: "ניתן בזה צו על תנאי המורה למשיבים לבוא וליתן טעם מדוע לא תפעל ממשלת ישראל בהתאם לסמכותה בסעיף 1 לחוק ועדות חקירה, ולהקים ועדת חקירה ממלכתית אשר תבחן באופן עצמאי, מקצועי ובלתי תלוי את מכלול האירועים הקשורים למתקפת שבעה באוקטובר".

שלושה ימים בלבד לפני כן קיימה הממשלה דיון שבו החליטו השרים לקדם הקמת ועדת חקירה בלתי תלויה עם סמכויות חקירה מלאות. ההחלטה כללה כי הרכב הוועדה ייבחר כך שישקף הסכמה רחבה בציבור, ושראש הממשלה בנימין נתניהו יקיים ועדת שרים שתמליץ בתוך 45 ימים על המנדט שיוענק לוועדה.

עם זאת, ארגוני השמאל "התנועה למען איכות השלטון", "פורום חומת מגן לישראל" ו-"עמותת זולת" פנו לבג"ץ בדרישה להקים את הוועדה, ובית המשפט לא המתין להשלמת הליכי הממשלה וזאת בניגוד לחוק ועדות חקירה, שנחקק בשנת 1969, מסמיך את הממשלה לבחון ולהקים ועדות חקירה וכן להגדיר את תחומי בדיקתן. אך את מינוי ראש הוועדה ושאר חבריה מבצע נשיא בית המשפט העליון – או במקומו השופט יצחק עמית.