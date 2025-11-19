טראמפ ופוטין רקמו עסקה מאחורי הקלעים, כעת הפרטים נחפשים, והוויתורים הנדרשים מאוקראינה הם לא פחות מחסרי תקדים

פרטים חדשים שנחשפים בתקשורת הבינלאומית, סביב ההסכם המתגבש לסיום מלחמת רוסיה-אוקראינה, מזעזעים את אירופה. התוכנית דורשת מאוקראינה לצמצם את הכוח הצבאי שלה בחצי, להתפרק מנשקים ארוכי טווח ולוותר על מרבית השטח המזרחי של המדינה.

על פי שורה של חשיפות, פרטי ההסכם שטראמפ צפוי לנסות לכפות במטרה להביא לסיום המלחמה באוקראינה, דורש וויתורים חסרי תקדים מהאוקראינים.

מידע שנשחף בשורה של פרסומים אירופאים חושף כי הדרישות המרכזיות מאוקראינה יכללו: הקטנת הצבא והכוחות החמושים במדינה ב-50% לפחות, וויתור על פיתוח ופירוקם של נשקים מתקדמים וארוכי טווח, בנוסף לוויתור על שטחים עצומים במזרח המדינה, בדגש על דונייצק ולושאנק.

גורמים רבים מעריכים כי אחוזים עצומים ממזרח המדינה יועברו לרוסיה, במסגרת ההסכם, כמובן במידה והוא יגיע לידי חתימה ומימוש.

מאחורי הקלעים מדווחים כי טראמפ להוט להביא לסיום המלחמה, בדומה לסיום המלחמה בעזה והוא צופי להפעיל לחץ משמעותי ביותר על נשיא אוקראינה זלנסקי.