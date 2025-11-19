סוריה פרסמה הודעת גינוי חריפה באופן חסר תקדים כנגד ישראל, לאחר ביקור ראש הממשלה והצמרת המדינית ביטחונית בדרום המדינה.

לאחר שראש הממשלה נתניהו ביקר מוקדם יותר היום בדרום סוריה, בשטח המוחזק על ידי צה"ל מאז התפרקות משטר אסד. השלטונות הסוריים שיגרו גינוי שניתן לתאר כחסר תקדים בחריפותו.

משרד החוץ הסורי פרסם גינוי חריף לביקור הצמרת המדינית-ביטחונית של ישראל בדרום סוריה. בגינוי תקפו השלטונות הסוריים, בלשון חריגה ביותר את הביקור.

באיגרת מיוחדת, שפרסם משרד החוץ הסורי, הודיעו השלטונות כי: "הרפובליקה הערבית של סוריה, מגנה במושגים החריפים ביותר, את ביקורו הבלתי חוקי של 'ראש ממשלת הכיבוש הישראלי' בנוסף לשר הביטחון ושר החוץ לשטח דרום סוריה".

"אנחנו רואים זאת כהפרה חמורה ומסוכנת של ריבונותנו ואחדותנו, משרד החוץ מדגיש כי הוא רואה בביקור זה ניסיון לקבוע עובדות בשטח, בניגוד להחלטות מועצת הביטחון והחוק הבינלאומי, מדובר בניסיון של הכיבוש לשתול את עצמו ולהמשיך את הפרותיו על קרקע סורית".

"סוריה מדגישה כי היא רואה בכל פעולות הכיבוש הישראלי כבטלות לחלוטין וחסרות מעמד בדין הבינלאומי, ומדגישה את דרישתה התקיפה לנסיגתו של הכיבוש מכל שטחי סוריה. אנו קוראים על הקהילה הבינלאומית לגרום ללחוץ על הכיבוש, ולהביא לנסיגתו המלאה".

למרות השערות רבות על הביקור בתור הכנת הקרקע להתפתחויות בגזרה הסורית, הודעה חריפה זו שוללת את מרבית הגיבוי מאחורי פרשנות זו.

בניגוד לכך, ניתן להעריך כי לאחר ביקור מוצלח וגם אם לא רווי כותרות של נשיא סוריה בבית הלבן, ההפך הוא הנכון.