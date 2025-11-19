יועז הנדל פתח את קמפיין מפלגת המילואימניקים והציג קו תקיף: ממשלת אחדות ציונית ללא ערבים וחרדים, חוק גיוס חובה לכולם, ותפיסת ביטחון התקפית

מפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל פתחה הערב (רביעי) את קמפיין הבחירות הראשון שלה במסיבת עיתונאים בתל אביב. הנדל, ששב לאחרונה משירות מילואים ממושך, הציג את עיקרי מצע המפלגה וקרא להתפקדות רחבה של מי ששירתו בצה"ל או בשירות לאומי.

במרכז החזון שהציג: הקמת ממשלת אחדות ציונית שתורכב אך ורק ממפלגות יהודיות ציוניות – ללא מפלגות ערביות וללא שותפות חרדיות. לדבריו, מדובר בצורך לאומי שנובע מהמציאות הביטחונית והחברתית שנחשפה מאז מתקפת ה־7 באוקטובר.

הנדל הציג קו ביטחוני תקיף הכולל "העברת ההכרעה לשטח האויב" וחוק גיוס מחייב לכל אזרח. בנוסף קרא להקמת ועדת חקירה ממלכתית שתבדוק את שרשרת המחדלים שהובילו לאירועי 7.10.

לדבריו: "כל מי שאחראי לאסון 7 באוקטובר צריך ללכת הביתה. אבל אני לא קובע – יש מוסדות מדינה. אנחנו לא מתעסקים בחרמות אלא בעקרונות. יש פה אנשים חכמים שמתנהגים כמו מטומטמים, וממשיכים לעשות אותו הדבר ולצפות לתוצאה אחרת".

על רקע הדיונים בנוסח לחוק ההשתמטות של ח"כ ביסמוט, אמר: "מי שבוחר לא לשרת – בוחר להיות אזרח סוג ב'. בלי זכויות, בלי תקציבים ובלי אפשרות להיבחר לכנסת"

בנוסף הודיעה המפלגה כי ההתפקדות אליה תוגבל למי ששירתו בשירות צבאי או לאומי בלבד. במפלגה טוענים כי המדיניות הזו תייצר "מפלגה שמייצגת את מי שנושאים בנטל – ולא מי שנמנעים ממנו".

הנדל חתם את דבריו במסר חד: "המנהיגות שצמחה בשטח ב־7.10 – היא זו שתציל את מדינת ישראל. בבחירות הקרובות נהיה לשון המאזניים, ונכפה על המערכת הפוליטית את הכיוון הנכון".