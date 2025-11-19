מפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל פתחה הערב (רביעי) את קמפיין הבחירות הראשון שלה במסיבת עיתונאים בתל אביב. הנדל, ששב לאחרונה משירות מילואים ממושך, הציג את עיקרי מצע המפלגה וקרא להתפקדות רחבה של מי ששירתו בצה"ל או בשירות לאומי.
במרכז החזון שהציג: הקמת ממשלת אחדות ציונית שתורכב אך ורק ממפלגות יהודיות ציוניות – ללא מפלגות ערביות וללא שותפות חרדיות. לדבריו, מדובר בצורך לאומי שנובע מהמציאות הביטחונית והחברתית שנחשפה מאז מתקפת ה־7 באוקטובר.
הנדל הציג קו ביטחוני תקיף הכולל "העברת ההכרעה לשטח האויב" וחוק גיוס מחייב לכל אזרח. בנוסף קרא להקמת ועדת חקירה ממלכתית שתבדוק את שרשרת המחדלים שהובילו לאירועי 7.10.
לדבריו: "כל מי שאחראי לאסון 7 באוקטובר צריך ללכת הביתה. אבל אני לא קובע – יש מוסדות מדינה. אנחנו לא מתעסקים בחרמות אלא בעקרונות. יש פה אנשים חכמים שמתנהגים כמו מטומטמים, וממשיכים לעשות אותו הדבר ולצפות לתוצאה אחרת".
על רקע הדיונים בנוסח לחוק ההשתמטות של ח"כ ביסמוט, אמר: "מי שבוחר לא לשרת – בוחר להיות אזרח סוג ב'. בלי זכויות, בלי תקציבים ובלי אפשרות להיבחר לכנסת"
בנוסף הודיעה המפלגה כי ההתפקדות אליה תוגבל למי ששירתו בשירות צבאי או לאומי בלבד. במפלגה טוענים כי המדיניות הזו תייצר "מפלגה שמייצגת את מי שנושאים בנטל – ולא מי שנמנעים ממנו".
הנדל חתם את דבריו במסר חד: "המנהיגות שצמחה בשטח ב־7.10 – היא זו שתציל את מדינת ישראל. בבחירות הקרובות נהיה לשון המאזניים, ונכפה על המערכת הפוליטית את הכיוון הנכון".
אבי
גם בלי דתלשים??? הנדל תחזור בתשובה!19:59 19.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ארז
ישרוף קולות חבל19:59 19.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יעקב
לא הבנתי במילואים אז אייך יש לו זמן לעלות את כל הסרטונים שלו על זה שהוא במילואים מתי הוא עושה זאת שהוא במילואים שיחליט כבר במילואים או לא במילואים!19:58 19.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חרדי
הנדל פגוע מהמונח עגלה ריקה וזה מה שמניע אותו מסביב לשעון!19:56 19.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שוורץ
אדם הזוי שיבזבז כספי בחירות20:40 19.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שילה
ליצן ופלצן20:39 19.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
