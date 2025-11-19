צה״ל חושף כי חיזבאללה מפר את הפסקת האש ומשקם תשתיות טרור בכפר בית ליף. עשרות מפקדות ומחסני נשק אותרו בבתים אזרחיים.

צה"ל חשף היום בתדרוך מיוחד, כי ארגון הטרור חיזבאללה, מפר באופן מופגן את עקרונות הפסקת האש בצפון, ואת ההסכם עצמו. ארגון הטרור מנסה לשקם את תשתיותיו על הגבול עם ישראל, בצה"ל הדגישו כי לא יעברו על כך לסדר היום.

על פי המידע שהוצג, כוחות צה"ל מפיקוד הצפון ובשיתוף אגף המודיעין איתרו בתקופה האחרונה עשרות תשתיות טרור בכפר בית ליף שבדרום לבנון. בין הממצאים: מפקדות פעילות, מחסני אמצעי לחימה ונקודות שליטה מבצעיות. כולן חלק מהמערך הצבאי שחיזבאללה מנסה לבסס מחדש.

בצה"ל מציינים כי הארגון ממשיך למקם את אמצעיו בלב מרחבים אזרחיים, בתוך בתים של תושבים ובסמוך למבני ציבור. השימוש הציני באוכלוסייה המקומית, אומרים בצבא, נועד להקשות על ניטרול התשתיות ולהפוך אזרחים למגן אנושי.

לדברי צה"ל, הפעילות בבית ליף היא "דוגמה אחת מיני רבות" למגמה רחבה בהרבה: שיקום נכסים ותשתיות ברחבי דרום לבנון, בעיקר באזור הכפרי, תוך הפרה בוטה של ההבנות בין ישראל ללבנון.

מעבר להפרות הבוטות של חיזבאללה, גם לבנון עצמה עוצמת עיניים לתופעה. על פי צה"ל חלק מהיעדים שאותרו הועברו בחודשים האחרונים לגורמים במנגנון הפיקוח על ההסכמות בין לבנון וישראל, אך לא טופלו בשום צורה.

בצה"ל מבהירים כי ימשיכו לעקוב מקרוב אחר ההפרות ולפעול בהתאם להגנה על אזרחי ישראל:

"חיזבאללה מסכן את הכפרים ואת תושביהם ומנצל את המרחב האזרחי לקידום פעולות טרור. לא נאפשר לארגון לשקם את כוחו ולערער את הביטחון בגבול הצפון."