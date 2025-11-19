מזג אוויר ימשיך להיות חם מהרגיל. תחול עלייה במידות החום ואובך ישרור בכל אזורי הארץ. השירות המטאורלוגי הוציא התראה על רוחות חזקות.
יום חמישי: לרוב בהיר. תחול התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. בהרי הצפון תנשבנה רוחות מזרחיות ערות. עדיין ייתכן אובך.

יום שישי: בהיר עם התחממות קלה נוספת. חם מהרגיל עד שרבי בכל אזורי הארץ. בבוקר תנשבנה רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון והמרכז. עדיין ייתכן אובך.

יום שבת: תחול ירידה קלה בטמפרטורות אך יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בכל אזורי הארץ. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון והמרכז. ייתכן אובך.

יום ראשון: מעונן חלקית עד בהיר עם ירידה קלה של טמפרטורות.