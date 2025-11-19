דיווח בעזה: צה"ל חיסל את מג"ד זייתון

באלף מטוסים: מעל ל-120,000 טונות של ציוד צבאי

סבב מינויים במשטרה: מפקד מחוז ירושלים הודח אחרי שנה בלבד

שר החוץ סער חושף: הרש"פ כמעט הכפילה את המשכורות למחבלים

בגלל המשבר הקשה: מכבי חיפה פיטרה את המאמן והמנהל המקצועי

דניאל רדקליף מברך את מחליפו: המכתב המרגש להארי פוטר החדש

17:03

גנץ נגד ראשי המחאה: "קמפיין זול על גבן של משפחות שכולות"