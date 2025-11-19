חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 19.11.2025 / 18:55

בסדרה של תקיפות היום, צה"ל חיסל את מג"ד זייתון ואת מפקד המערך הימי של חמאס. בחאן יונס תקף צה"ל אחרי ירי לעבר כוחותינו

בכלי התקשורת בעזה מדווחים כי צה"ל תקף כינוס של מפקדים בחמאס. בין היעדים לתקיפה מפקד גדוד שכונת זייתון וראש המערך הימי של חמאס. לפי הדיווחים בעזה נפגעו בתקיפה החריגה 18 עזתים. תקיפה נוספת נרשמה גם בחאן יונס. מצה"ל נמסר: מוקדם יותר היום (ד'), מחבלים ביצעו ירי לעבר המרחב בו פועלים כוחות צה"ל בחאן יונס, דבר המהווה הפרה של הסכם הפסקת האש. אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה לכך, צה"ל בהובלת פיקוד הדרום, בהכוונת שב"כ ובאמצעות חיל האוויר החל לתקוף מטרות של ארגון הטרור חמאס ברחבי רצועת עזה. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה להסרת כל איום על מדינת ישראל".

תגיות: חאן יונס, חיסול בעזה, ישראל במלחמה, שכונת זייתון