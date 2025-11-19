הכנסת אישרה הטבות מס קבועות ללוחמי המילואים על בסיס מספר ימי השירות בשנה, לצד הצמדה למדד של התגמול החודשי

מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי) את חוק הטבות המס למשרתים במילואים כלוחמים, המעניק נקודות זיכוי במס הכנסה על בסיס מספר ימי השירות שבוצעו בשנת המס הקודמת. ההטבות ניתנות במתווה מדורג ויכולות להגיע עד ארבע נקודות זיכוי שנתיות, המתרגמות לכ־968 שקלים בחודש נטו.

לפי החוק, לוחמי מילואים ששירתו מעל 30 ימים בשנה יהיו זכאים להטבה, כאשר גובה הזיכוי עולה בהתאם להיקף השירות. כך זה מחושב:

• 30 ימי שירות – חצי נקודת זיכוי, 121 שקלים בחודש נטו

• 50 ימים – נקודה אחת, 242 שקלים בחודש נטו

• 70 ימים – שתי נקודות, 484 שקלים בחודש נטו

• 90 ימים – שלוש נקודות, 726 שקלים בחודש נטו

• 110 ימים – ארבע נקודות, 968 שקלים בחודש נטו

החל משנת 2028 ייכנס לתוקף מתווה קבוע עם מדרגות חדשות:

• 20 ימים – 0.75 נקודת זיכוי, 181 שקלים בחודש נטו

• 25 ימים – נקודה אחת, 242 שקלים בחודש נטו

• 45 ימים – שתי נקודות, 484 שקלים בחודש נטו

• 65 ימים – שלוש נקודות, 726 שקלים בחודש נטו

• 85 ימים – ארבע נקודות, 968 שקלים בחודש נטו

בנוסף, החוק מעגן את התגמול המינימלי ללוחם במילואים ומצמיד אותו למדד. בשנת 2025 יעמוד התגמול על 9,632 שקלים עבור כל חודש מילואים. לדברי גורמים המעורים במהלך, החוק נועד לייצר תמריץ ברור לשירות מילואים משמעותי ולחזק את ההכרה במי שנושאים בנטל הביטחוני.