עד כה הובאו לישראל מעל ל-120,000 טונות של ציוד צבאי, חימושים, אמצעי לחימה וציוד מגן, ב-1,000 מטוסים ובכ-150 אוניות.

במסגרת מבצע השינוע רחב ההיקף שמוביל משרד הביטחון, נחת היום (ד') בנמל התעופה בן-גוריון המטוס ה-1,000 ברכבת האווירית. המטוס של חברת 'צ׳אלנג׳ ישראל', שנשא בבטנו ציוד צבאי רב, התקבל על ידי מנכ״ל משרד הביטחון אלוף (מיל׳) אמיר ברעם.

מראשית המלחמה, מובילים משרד הביטחון וצה"ל מבצע שינוע לוגיסטי חוצה יבשות, בהיקף שלא היה כמותו מאז קום המדינה וזאת במטרה לספק תמיכה מלאה בכל צורכי צה״ל הנוכחיים והעתידיים.

מעל ל-120,000 טונות של ציוד צבאי

מדובר במבצע משותף למנהל הרכש הביטחוני (מנה"ר), באמצעות יחידת הממונה על השינוע הביטחוני הבינלאומי, משלחות הרכש של משרד הביטחון בארה"ב וברלין, אגף התכנון ובניין הכח בצה"ל וחיל האוויר. במסגרתו נרכשו ושונעו לישראל חימושים מתקדמים, נשקים, רכבים ממוגנים, ציוד רפואי, מערכות קשר, ציוד מיגון אישי ועוד.

מנכ״ל משרד הביטחון הודה לרשות שדות התעופה, לרשות התעופה האזרחית ולכל החברות השותפות, על תרומתן המשמעותית למאמץ הלאומי.

לצד הפעולות המבוצעות להרחבת בסיס הייצור הביטחוני בישראל, הרכבת האווירית והימית מהווה מרכיב קריטי בשמירה על רציפות התפקוד של מערכת הביטחון, בחידוש המלאים לשעת חירום ובהבטחת מענה מהיר ומדויק לצרכי היחידות הלוחמות בזירות השונות.

מאמץ אדיר להבטיח אספקה של ציוד לחימה

מנכ״ל משרד הביטחון אלוף (מיל׳) אמיר ברעם: ״לאורך השנתיים האחרונות מוביל משרד הביטחון מאמץ אדיר להבטיח אספקה של ציוד לחימה, ציוד לתעשייה, טכנולוגיה וכל מה שנדרש, על מנת לאפשר לצה״ל להילחם ולנצח. המטוס ה-1,000 שנחת היום הוא חוליה נוספת בשרשרת אספקה אסטרטגית למדינת ישראל.

נמשיך לפעול, על-פי אסטרטגיית משרד הביטחון, בשני מאמצים מקבילים, מצד אחד חיזוק בסיס הייצור בתעשייה הישראלית על מנת להבטיח עצמאות ייצור, ומצד שני חיזוק שיתופי הפעולה והיחסים המדיניים והביטחוניים עם בעלות ברית בעולם, כדי להיות מסוגלים לקיים רכבת אווירית כזו, הן בשגרה והן בחירום ולחזק את צה״ל בעוד יכולות לחימה״. אומר ברעם.