בן גביר אישר שורת מינויים בכירים במשטרה, שבמרכזם סיום כהונתו של מפקד מחוז ירושלים ניצב אמיר ארזני אחרי קצת יותר משנה. את מקומו ימלא הסמפכ"ל ניצב אבשלום פלד, לצד מינויים נוספים בצמרת הארגון

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר קיבל היום (רביעי) את המלצת מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, ואישר שורה של מינויים בכירים בהנהגת המשטרה. השר לביטחון לאומי החליט לסיים כהונתו של מפקד מחוז ירושלים ניצב אמיר ארזני אחרי קצת יותר משנה. את מקומו ימלא הסמפכ"ל ניצב אבשלום פלד.

אחרי קצת יותר משנה בתפקיד, מפקד מחוז ירושלים ניצב אמיר ארזני יסיים את תפקידו. ברקע עומדת תקופה מתוחה של מחלוקות מול דרישות השר בן גביר בהר הבית. ארזני צפוי לצאת לשנת לימודים. את מקומו ימלא הסמפכ"ל המקורב לשר, ניצב אבשלום פלד, שהוצג בעבר כמועמד למפכ"ל ואף היה קרוב למינוי, אך הסיר את מועמדותו.

לצד השינוי במחוז ירושלים, ניצב יאיר חצרוני ימונה לסגן המפכ"ל, וניצב אמיר כהן יעמוד בראש מחוז מרכז. תת ניצב מעוז בן שבו ימונה לממונה על הפשיעה בחברה הערבית ויקודם לדרגת ניצב.

סבב המינויים משנה את מבנה הפיקוד במספר מחוזות ומשרטט את הקווים להובלת המשטרה בתקופה הקרובה.