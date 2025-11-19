הסופרת והיוצרת הדסה בן ארי, ששבה ממסע שובר לב, מודה שלא הספיקה לפרסם את האירוע המדהים שהכינה לקהל שזקוק לריגוש, אהבה, או הקלה: "הכי נמוך שלי עד היום"

הסופרת והיוצרת, הדסה בן ארי, שיתפה את עוקביה בסיטואציה האישית והמאתגרת שבה היא נמצאת. לאחר שחזרה לאחרונה מ"מסע שובר לב" שנמשך כשבועיים, נחתה בן ארי היישר לתוך אירועי בר המצווה של בנה.

בן ארי חשפה כי המירוץ האישי והלוגיסטי גבה ממנה מחיר: למרות שהיא ארגנה "את הערב הכי מדהים שראיתם בחיים שלכם", והאירוע המדובר יתקיים בעוד שבועיים וחצי – היא לא הספיקה לפרסם אותו כראוי. "זה הכי נמוך שלי", כותבת בן ארי בכנות.

בשל חוסר היכולת לפרסם באופן נרחב, פנתה בן ארי לקהל בבקשת עזרה יוצאת דופן לקידום האירוע. היא תיארה את הערב המתוכנן כ"מרגש, בועט, מצחיק ונוגע", והגדירה את קהל היעד ככולל את מי שאוהב, מי שנשבר לו הלב, מי שהתאלמן או התאלמנה, מי שהתגרש או התגרשה, מי שהאיש שלה שירת ימים ימי מילואים, מי שחיייייייב לצאת לאיזה ערב מרגש, ומי שרוצה לצאת לדייט לא שגרתי.

היא קוראת לגולשים לתייג ולשתף את כל מי שזקוק לחוויה הזו, תחת המסר הברור: אתם חייבים להגיע לערב הזה!