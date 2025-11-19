העימות סביב ההפגנה הגדולה המתוכננת לשבת בתל אביב עלה היום (רביעי) מדרגה, לאחר חילופי הדברים בין יו״ר המחנה הממלכתי בני גנץ ובין הפעיל החברתי משה רדמן, ולאחר שמפיצי המחאה פרסמו גרפיקה בה שובצו כל ראשי האופוזיציה – אך במקום תמונתו של גנץ הופיע ציור של עציץ.
רדמן פרסם מוקדם יותר קריאה להגיע להפגנה בכיכר הבימה, וטען כי השתתפות משותפת של ראשי האופוזיציה תהיה "רגע היסטורי של אחדות". הוא קרא לפעול במשותף להפלת הממשלה ולהקמת ועדת חקירה ממלכתית.
גנץ הגיב לדברים בתקיפות וכתב: "ככה נראית שנאה, ככה נראה קמפיין זול על גבן של משפחות שכולות ורבים כל כך בעם ישראל שדורשים ועדת חקירה ממלכתית. ככה מזהמים ופוגעים במאבק שאין חשוב ממנו. ככה לא מנצחים".
בהמשך פנה אישית לרדמן ואמר: "משה, את מה שאני תרמתי למדינת ישראל לא תתרום גם אם תחיה 300 שנה. את המאמצים והכסף שלך תפנה למקומות הנכונים".
דש
כנופייה של רדיקלים שמאלנים וחברי קבוצת הלהט"בים אסור לתת להם במה17:18 19.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שלומי קרני
גנץ הביא עליו את הזילזול בו17:16 19.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
טרובדןר
גנץ הוא הגולם מפראג 2. גם שאול המלך נבחר רק בגלל גובהו. פלגמט ולוזר. לפיד קשקשן. אייזנקוט בדרך לחבור למושחתיהו כמו סער. בנט רופס. רק ליברמן חכול להיות ראש הממשלה...
גנץ הוא הגולם מפראג 2. גם שאול המלך נבחר רק בגלל גובהו. פלגמט ולוזר. לפיד קשקשן. אייזנקוט בדרך לחבור למושחתיהו כמו סער. בנט רופס. רק ליברמן חכול להיות ראש הממשלה הבא.המשך 17:29 19.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
