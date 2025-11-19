קריאתו של משה רדמן להפגנה, שבה הציג את כל ראשי האופוזיציה כשאת מקומו של גנץ תופס ציור של עציץ, הובילה לתגובה חריפה מצד יו״ר המחנה הממלכתי, שהאשים אותו בפגיעה במאבק הציבורי ובקמפיין שנאה

העימות סביב ההפגנה הגדולה המתוכננת לשבת בתל אביב עלה היום (רביעי) מדרגה, לאחר חילופי הדברים בין יו״ר המחנה הממלכתי בני גנץ ובין הפעיל החברתי משה רדמן, ולאחר שמפיצי המחאה פרסמו גרפיקה בה שובצו כל ראשי האופוזיציה – אך במקום תמונתו של גנץ הופיע ציור של עציץ.

רדמן פרסם מוקדם יותר קריאה להגיע להפגנה בכיכר הבימה, וטען כי השתתפות משותפת של ראשי האופוזיציה תהיה "רגע היסטורי של אחדות". הוא קרא לפעול במשותף להפלת הממשלה ולהקמת ועדת חקירה ממלכתית.

גנץ הגיב לדברים בתקיפות וכתב: "ככה נראית שנאה, ככה נראה קמפיין זול על גבן של משפחות שכולות ורבים כל כך בעם ישראל שדורשים ועדת חקירה ממלכתית. ככה מזהמים ופוגעים במאבק שאין חשוב ממנו. ככה לא מנצחים".

בהמשך פנה אישית לרדמן ואמר: "משה, את מה שאני תרמתי למדינת ישראל לא תתרום גם אם תחיה 300 שנה. את המאמצים והכסף שלך תפנה למקומות הנכונים".