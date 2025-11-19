ראש הממשלה נתניהו ביקר מוקדם יותר היום, יחד עם הצמרת המדינית והביטחונית של ישראל בשטח סוריה, במהלך חריג. נתניהו והמשלחת בחנו את האחיזה הישראלית בדרום סוריה, במה שספקולציות רבות מתארות כביקור הכנה להסכם מדיני.
מוקדם יותר היום, נחשף כי הצמרת המדינית והביטחונית של ישראל ביקרה בשטח האחיזה הישראלי בדרום סוריה, כעת נחשפות התמונות והתיעודים מהשטח. על פי הודעת לשכת נתניהו, שורה של בכירים מדיניים וביטחוניים הצטרפו לביקור.
במסגרתו, ראש הממשלה הגיע למוצב צה״ל בשטח האחיזה הצה"לי, קיים תצפיות בשטח סוריה, ודיון ביטחוני מקיף.
לאחר מכן, קיים ראש הממשלה מפגש עם לוחמים בסדיר ובמילואים אשר פועלים בשטח, וניהל איתם שיח עמוק ודיאלוג פתוח בשורה של נושאים.
בשיחה עם החיילים, הדגיש ראש הממשלה את חשיבות אזור החיץ הצפוני, והיכולת שהכוחות בשטח מספקים למען הגנת יישובי הצפון.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
מייצרים כותרות כדי לכסות על אישור המדינה הפלסטינית?
איפה הכותרת על מה ש אמר נציג ישראל באו״ם על מתווה טראמפ שסולל את הדרך למדינה פלסטנית? איפה הכתבה על F35 לסעודיה בלי נורמלזציה ובלי כלום? איפה הכתבה על וויטקוף שנפגש עם...
איפה הכותרת על מה ש אמר נציג ישראל באו״ם על מתווה טראמפ שסולל את הדרך למדינה פלסטנית? איפה הכתבה על F35 לסעודיה בלי נורמלזציה ובלי כלום? איפה הכתבה על וויטקוף שנפגש עם חמאס, עוקף ומתעלם מישראל? בסוף כותרת על מה שאולי יקרה במקום על מה שקורה.המשך 17:12 19.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מייצרים כותרות כדי לכסות על אישור המדינה הפלסטינית?
איפה הכותרת על מה ש אמר נציג ישראל באו״ם על מתווה טראמפ שסולל את הדרך למדינה פלסטנית? איפה הכתבה על F35 לסעודיה בלי נורמלזציה ובלי כלום? איפה הכתבה על וויטקוף שנפגש עם...
איפה הכותרת על מה ש אמר נציג ישראל באו״ם על מתווה טראמפ שסולל את הדרך למדינה פלסטנית? איפה הכתבה על F35 לסעודיה בלי נורמלזציה ובלי כלום? איפה הכתבה על וויטקוף שנפגש עם חמאס, עוקף ומתעלם מישראל? בסוף כותרת על מה שאולי יקרה במקום על מה שקורה.המשך 17:12 19.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר