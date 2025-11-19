ראש הממשלה נתניהו ביקר היום בסוריה עם משלחת מדינית-ביטחונית מיוחדת, במה שרבים מתארים כהכנות להסכם בין המדינות.

ראש הממשלה נתניהו ביקר מוקדם יותר היום, יחד עם הצמרת המדינית והביטחונית של ישראל בשטח סוריה, במהלך חריג. נתניהו והמשלחת בחנו את האחיזה הישראלית בדרום סוריה, במה שספקולציות רבות מתארות כביקור הכנה להסכם מדיני.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום: עומר מירון/ לע״מ.

מוקדם יותר היום, נחשף כי הצמרת המדינית והביטחונית של ישראל ביקרה בשטח האחיזה הישראלי בדרום סוריה, כעת נחשפות התמונות והתיעודים מהשטח. על פי הודעת לשכת נתניהו, שורה של בכירים מדיניים וביטחוניים הצטרפו לביקור.

במסגרתו, ראש הממשלה הגיע למוצב צה״ל בשטח האחיזה הצה"לי, קיים תצפיות בשטח סוריה, ודיון ביטחוני מקיף.

לאחר מכן, קיים ראש הממשלה מפגש עם לוחמים בסדיר ובמילואים אשר פועלים בשטח, וניהל איתם שיח עמוק ודיאלוג פתוח בשורה של נושאים.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . וידאו: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: ניר שרף/ לע״מ.

בשיחה עם החיילים, הדגיש ראש הממשלה את חשיבות אזור החיץ הצפוני, והיכולת שהכוחות בשטח מספקים למען הגנת יישובי הצפון.