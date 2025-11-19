לאחר ארבע שנות בוררות ועשרות שנות סכסוך, השופט חשין פרסם את החלטתו הסופית בנוגע לשימוש במבנה ישיבת פוניבז'. פסק הדין קובע כי פלג ה"מחבלים" יידרש לפנות את מתחם הישיבה

לאחר ארבע שנים של בוררות שנועדה ליישב את הסכסוך הממושך והטעון בישיבת פוניבז' החרדית, השופט בדימוס דוד חשין פרסם היום (רביעי) את החלטתו הסופית. פסק הדין קובע כי פלג ה"מחבלים" יידרש לפנות את מתחם הישיבה במהלך החודשים הקרובים.

העימות בפוניבז' נמשך עשרות שנים, למעשה מאז תחילת שנות התשעים, ומתנהל בין שני גיסים יריבים: נשיא הישיבה, הרב אליעזר כהנמן, המייצג את פלג ה"שונאים", לבין ראש הישיבה, הרב שמואל מרקוביץ', המייצג את פלג ה"מחבלים".

החלטתו המכריעה של הבורר חשין דוחה את המשך המצב הקיים. בפסק הדין נקבע באופן מפורש כי המציאות בה הצדדים פועלים "זה לצד זה אך למעשה זה נגד זה" אינה יכולה להימשך עוד, וכי היא עלולה "להמיט על הישיבה הרס וחורבן".

הפסק דורש היפרדות מוחלטת בין הפלגים, הן ברמה הפיזית במבנה הישיבה והן ברמה המשפטית-תאגידית (הסדרת המניות בחברה).

עוד במסגרת הפסק, חייב הבורר את צד הרב מרקוביץ' לשלם לצד הרב כהנמן סכום של כ-10 מיליון ש"ח בגין דמי שימוש במבנים והוצאות. הסכום המקורי שנקבע היה גבוה הרבה יותר (כ-42 מיליון ש"ח), אך הופחת בהתחשב בנסיבות ובצורך להעתיק את הישיבה למקום אחר.

בנוסף, הבורר קבע כי המינוי של הרב מרקוביץ' כראש ישיבה, שניתן לו בפסק הבוררות משנת 2000, פקע בשל הפרות יסודיות ובוטות מצידו. נקבע כי כיום הוא אינו חלק מישיבת פוניבז' המקורית, ונאסר עליו להשתמש בשם הישיבה, בלוגו או בתואר 'ראש הישיבה'.

בסיום דבריו, קורא הבורר לצדדים לנצל את ההזדמנות שנפתחה כעת, ולבחור בנתיב השלום על מנת להביא לסיום מוחלט של המחלוקת. הוא מסיים בציטוט מדברי חז"ל: "גדול שלום שכל הברכות וטובות ונחמות… חותמין בשלום".