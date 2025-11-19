חיל האוויר פתח בגל תקיפות בדרום לבנון, כנגד יעדי חיזבאללה. שורה של מטרות נפגעו מהאוויר

לאחר הודעת דוברת צה"ל אל תושבי האזור, חיל האוויר פתח בגל תקיפות עצים כנגד מטרות טרור בדרום לבנון, צפוי בתיעודי התקיפה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . ללא קרדיט.

לאחר שמוקדם יותר היום, התריע צה"ל בפני תושבי דרום לבנון, ספציפית ביישובים שוחור ודיר כיפא. מטוסי חיל האוויר פתחו בגל תקיפות כנגד שורה של מטרות במרחבים אלה.

עוד באותו נושא דו"צ בערבית מוכיח: חמאס גייס פעילים חדשים בלבנון 10:25 | שמחה רז 0 0 😀 👏

על פי אזהר צה"ל, מדובר בהמשך אכיפת הפסקת האש כנגד חיזבאללה, ושימור שחיקתו.

בצה"ל הדגישו כי מדובר בחלק קריטי מאכיפת ההסכם בין לבנון, ישראל, ארה"ב וחיזבאללה וכי לא יאפשרו לארגון הטרור לשקם את כוחו.