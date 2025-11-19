טראמפ צפוי לפרסם תוכנית שלום למלחמה באוקראינה, שנגיבשה ישירות מול רוסיה ללא מעורבות אירופה או קייב.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, צפוי לפרסם בקרוב תוכנית שלום מקיפה לסיום המלחמה באוקראינה שגובשה במשא ומתן ישיר עם מוסקבה, ללא מעורבות אירופאית או אוקראינית. גם באוקראינה וגם באיחוד האירופאי צופים במתרחש בחרדה.

לפי הדיווח, ממשל טראמפ מגבש בחשאי מפת דרכים בת 28 סעיפים, בהשראת תוכנית הפסקת האש שהציג הנשיא בעזה. התוכנית החדשה צפויה לכלול ארבע חטיבות מרכזיות: "שלום באוקראינה", "הסדרי ביטחון", "ביטחון אירופי", ו"עתיד היחסים בין ארה״ב לרוסיה ואוקראינה".

עוד באותו נושא טראמפ שוב התבלבל: "חטופים נוספים הוחזרו לישראל, נותרו שניים" 08:15 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

סטיב ויטקוף מוביל את גיבוש התוכנית, וקיים שיחות נרחבות עם השליח הרוסי קיריל דמיטרייב, צעד המעיד על כך שהמגעים עם מוסקבה נמצאים בעיצומם, בעוד אירופה וקייב מודרות מהתהליך.

באוקראינה חוששים כי תוכנית שתתגבש ללא מעורבותם תכלול ויתורים טריטוריאליים או ביטחוניים. באיחוד האירופי מודאגים מאפשרות של שינוי יסודי במדיניות האמריקנית כלפי רוסיה, שיערער את יציבות היבשת ואת המסגרת הבינלאומית שהתגבשה מאז הפלישה.