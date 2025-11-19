דניאל רדקליף חושף כי שלח מכתב אישי לדומיניק מקלאפלין, השחקן הצעיר שיגלם את הארי פוטר בסדרת HBO החדשה. הטריו החדש נבחר מתוך עשרות אלפי מועמדים, ולצדם קאסט בוגר מרשים

דניאל רדקליף אולי פרש מגלימת המכשף לפני שנים, אבל הלב שלו עדיין נשאר בהוגוורטס. בראיון ב־Good Morning America סיפר הכוכב כי פנה אישית לדומיניק מקלאפלין – הילד שנבחר לגלם את הארי פוטר בסדרת הטלוויזיה החדשה של HBO – ושלח לו מכתב עידוד מרגש.

לדברי רדקליף, מקלאפלין השיב לו "פתק מקסים במיוחד".

"רק רציתי להגיד לו ליהנות מהמסע"

רדקליף הסביר שהפנייה נולדה מתוך תחושת הזדהות עמוקה: "לא רציתי להיות נוכחות מכבידה בחיים שלהם, רק להגיד לו שאני מקווה שיעבור תקופה מופלאה. אני נהניתי, אבל מאחל לו ליהנות אפילו יותר."

הוא הודה שהצילומים החדשים מחזירים אותו אחורה בזמן: "כשאני רואה תמונות שלהם אני פשוט רוצה לחבק אותם. זה מטורף להבין שהייתי בגיל הזה כשכל זה התחיל."

הדור הבא של הטריו האגדי

הגרסה הטלוויזיונית החדשה של "הארי פוטר" מציגה שלישייה צעירה ורעננה שתוביל את הסדרה בעשור הקרוב: דומיניק מקלאפלין יגלם את הארי פוטר, ארבלה סטאנטון תיכנס לנעליה של הרמיוני גריינג'ר, ו-אלסטייר סטאוט יגלם את רון ויזלי. שלושתם נבחרו מתוך עשרות אלפי ילדים שניגשו לאודישנים, ומביאים איתם שילוב של ניסיון ראשוני והמון סקרנות – בדיוק מה שצריך כדי לגדול לתוך התפקידים האייקוניים.

לצדם לוהקו גם לוקס פראט (דרקו מאלפוי), אלסיה ליאוני (פרווטי פטיל), ליאו ארלי (שיימוס פיניגן), רורי וילמוט (נוויל לונגבוטום) ועמוס קיטסון (דדלי דרסלי).

הרכב המבוגרים: שמות גדולים נכנסים לנעלי הדמויות האייקוניות

הצד הבוגר של הוגוורטס מקבל חיזוק מרשים במיוחד, עם קאסט שמביא למסך ניסיון, משקל ושמות גדולים: ג'ון ליתגו יגלם את אלבוס דמבלדור, ג'נט מקטיר תיכנס לדמותה של פרופ' מינרווה מקגונגל, פאפה אסיידו יתמודד עם המורכבות של סוורוס סנייפ, ו-ניק פרוסט יגלם את הענק האהוב רובאוס הגריד. יחד הם צפויים לעצב מחדש את הדמויות האייקוניות – ולתת להן פרשנות חדשה לדור הבא של הצופים.

10 שנות הפקה מורכבת: הוגוורטס בגרסת טלוויזיה

צילומי העונה הראשונה כבר החלו, אך הצופים יצטרכו להמתין עד 2027 לעלייה לאוויר. החזון של HBO ברור: הפקה רחבת-היקף שתלווה את כל שבעת הספרים – עונה לכל ספר, לאורך כעשור.

בגלל כמות הילדים המשתתפים, נהגו האולפנים צעד יוצא דופן: הקמת בית ספר זמני בתוך אולפני וורנר ברוס בליבסדן, כדי שהשחקנים הצעירים יוכלו ללמוד בין ימי הצילומים.