דניאל רדקליף אולי פרש מגלימת המכשף לפני שנים, אבל הלב שלו עדיין נשאר בהוגוורטס. בראיון ב־Good Morning America סיפר הכוכב כי פנה אישית לדומיניק מקלאפלין – הילד שנבחר לגלם את הארי פוטר בסדרת הטלוויזיה החדשה של HBO – ושלח לו מכתב עידוד מרגש.

לדברי רדקליף, מקלאפלין השיב לו "פתק מקסים במיוחד".

הארי פוטר החדש,
דומיניק מקלפלין. (צילום: Aidan Monaghan/HBO)

"רק רציתי להגיד לו ליהנות מהמסע"

רדקליף הסביר שהפנייה נולדה מתוך תחושת הזדהות עמוקה: "לא רציתי להיות נוכחות מכבידה בחיים שלהם, רק להגיד לו שאני מקווה שיעבור תקופה מופלאה. אני נהניתי, אבל מאחל לו ליהנות אפילו יותר."

הוא הודה שהצילומים החדשים מחזירים אותו אחורה בזמן: "כשאני רואה תמונות שלהם אני פשוט רוצה לחבק אותם. זה מטורף להבין שהייתי בגיל הזה כשכל זה התחיל."

הכוכבים של הארי פוטר צילום: s_bukley / Shutterstock)

הדור הבא של הטריו האגדי

הגרסה הטלוויזיונית החדשה של "הארי פוטר" מציגה שלישייה צעירה ורעננה שתוביל את הסדרה בעשור הקרוב: דומיניק מקלאפלין יגלם את הארי פוטר, ארבלה סטאנטון תיכנס לנעליה של הרמיוני גריינג'ר, ו-אלסטייר סטאוט יגלם את רון ויזלי. שלושתם נבחרו מתוך עשרות אלפי ילדים שניגשו לאודישנים, ומביאים איתם שילוב של ניסיון ראשוני והמון סקרנות – בדיוק מה שצריך כדי לגדול לתוך התפקידים האייקוניים.

שלושת הליהוקים המרכזיים. אלאסטייר סטאוט – רון ויזלי, דומיניק מקלוכלין – הארי פוטר, וארבלה סטנטון – הרמיוני. (צילום: Aidan Monaghan/HBO)

לצדם לוהקו גם לוקס פראט (דרקו מאלפוי), אלסיה ליאוני (פרווטי פטיל), ליאו ארלי (שיימוס פיניגן), רורי וילמוט (נוויל לונגבוטום) ועמוס קיטסון (דדלי דרסלי).

הרכב המבוגרים: שמות גדולים נכנסים לנעלי הדמויות האייקוניות

הצד הבוגר של הוגוורטס מקבל חיזוק מרשים במיוחד, עם קאסט שמביא למסך ניסיון, משקל ושמות גדולים: ג'ון ליתגו יגלם את אלבוס דמבלדור, ג'נט מקטיר תיכנס לדמותה של פרופ' מינרווה מקגונגל, פאפה אסיידו יתמודד עם המורכבות של סוורוס סנייפ, ו-ניק פרוסט יגלם את הענק האהוב רובאוס הגריד. יחד הם צפויים לעצב מחדש את הדמויות האייקוניות – ולתת להן פרשנות חדשה לדור הבא של הצופים.

ילדי וויזלי בסדרה החדשה של הארי פוטר (צילום: HBO / Everett Collection)

10 שנות הפקה מורכבת: הוגוורטס בגרסת טלוויזיה

צילומי העונה הראשונה כבר החלו, אך הצופים יצטרכו להמתין עד 2027 לעלייה לאוויר. החזון של HBO ברור: הפקה רחבת-היקף שתלווה את כל שבעת הספרים – עונה לכל ספר, לאורך כעשור.

בגלל כמות הילדים המשתתפים, נהגו האולפנים צעד יוצא דופן: הקמת בית ספר זמני בתוך אולפני וורנר ברוס בליבסדן, כדי שהשחקנים הצעירים יוכלו ללמוד בין ימי הצילומים.