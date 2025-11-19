לקראת הסכם? ראש הממשלה ובכירים ביטחוניים נוספים ביקרו בדרום סוריה, בין הבכירים שר הביטחון ישראל כ"ץ, שר החוץ גדעון סער והרמטכ"ל אייל זמיר

לקראת הסכם? ראש הממשלה בנימין נתניהו ובכירים ביטחוניים נוספים ביקרו היום (רביעי) בדרום סוריה. בין הבכירים שר הביטחון ישראל כ"ץ, שר החוץ גדעון סער והרמטכ"ל אייל זמיר. זו הסיבה לביטול שעדותו של נתניהו בוטלה היום.

לפני שבוע נשיא סוריה אחמד א-שרע (אבו ג'ולאני) המשיך את מסע ההלבנה והנורמליזיציה שלו, במסגרת הביקור בארה"ב. בראיון נרחב לעיתון הוושינגון פוסט, א-שרע סיפר על השינוי שעשה ממחבל לדיפלומט, והאשים את ישראל בתוקפנות "ישראל תמיד טענה שיש לה דאגות מסוריה משום שהיא חוששת מהאיומים שמייצגות המיליציות האיראניות וחיזבאללה. אנחנו אלה שגירשו את הכוחות האלה", לעג א-שרע, בראיון.

עוד באותו נושא 5 חיילים נעצרו: השב"כ חשף תשתית להברחת אמצעי לחימה מסוריה 14:33 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

"ישראל כבשה את רמת הגולן כדי להגן על ישראל, ועכשיו היא מטילה תנאים בדרום סוריה כדי להגן על רמת הגולן. אז אחרי כמה שנים, אולי הם יכבשו את המרכז כדי להגן על דרום סוריה. הם יגיעו למינכן בדרך הזו", הוא הוסיף.

לאחר מכן חשף כי יש משא ומתן בין עם ישראל על הפסקת אש, אך הדרישה הסורית היא חזרה לקווי ה-8 בדצמבר, כלומר לפני תפיסת קו התלים בסוריה השולטים על דרום מערב המדינה: "אנחנו מנהלים משא ומתן ישיר עם ישראל והתקדמנו כברת דרך לקראת הסכם. אך כדי להגיע להסכם סופי, על ישראל לסגת לגבולות שלפני 8 בדצמבר".

ישראל בדרך להסכם עם סוריה?

לפני שבועיים פורסם כי על פי גורמים בכירים בארצות הברית, ישראל וסוריה עומדות כפסע מהסכם ביטחוני בעל מרכיבים מדיניים והשלכות אזוריות נרחבות. ארצות הברית כבר מכינה את הקרקע לקראת המהלך, ועל פי דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס – היא מתכננת להקים נוכחות צבאית בבסיס אווירי בדמשק, לצורך פיקוח על יישום ההסכם המתגבש בין שתי המדינות.

הדיווח מצטט שישה מקורות בעלי ידע בנושא – בהם שני גורמים מערביים ובכיר ביטחוני סורי – שהעידו כי ארה"ב נערכה להקים נוכחות צבאית בבסיס אווירי סמוך לבירה דמשק, כחלק ממנגנון שנועד לאפשר ולפקח על הסכם ביטחוני שמתווכת וושינגטון בין ישראל לסוריה.

הקמת הבסיס, כך לפי המקורות, מסמנת תפנית אסטרטגית ביחסי סוריה עם המערב לאחר נפילתו של הנשיא לשעבר בשאר אל-אסד, שהיה בן ברית קרוב של איראן. הבסיס ממוקם בשער הכניסה לאזורי דרום סוריה – אזור שצפוי להפוך לשטח מפורז כחלק מהסכם בין ירושלים לדמשק.