השב"כ, משטרת ישראל וצה"ל חשפו תשתית להברחת אמצעי לחימה מסוריה לישראל, שהעבירו כלי נשק לגורמים פליליים בצפון. מספר אזרחים ישראלים וסורים נעצרו, ביניהם 5 חיילי צה"ל בסדיר ובמילואים

הותר לפרסום כי מספר ישראלים תושבי הצפון, ביניהם חמישה אנשי צבא בסדיר ובמילואים, וכן מספר אזרחים סורים, נעצרו בחודש האחרון בחשד למעורבות בתשתית הברחות אמצעי לחימה מסוגים שונים מסוריה לישראל. המעצרים התבצעו בפעילות משותפת של שב״כ, משטרת ישראל וצה״ל, ומחר (חמישי) יוגש נגדם כתב אישום.

הפרשיה חשפה פעילות חמורה של תשתית הברחות אמל״ח מאזור הכפר חצ׳ר שבסוריה, הסמוך לגבול רמת הגולן, שפעלה במספר הזדמנויות. במסגרת סיכול התשתית, נחשף כי חמישה חיילי צה״ל בסדיר ובמילואים הכניסו עימם אמצעי לחימה שונים מסוריה לתוך שטח ישראל במספר הזדמנויות בהם חצו את הגבול. אחרי שהוברחו לישראל, אמצעי הלחימה הללו הועברו לידיהם של גורמים פליליים שמתגוררים בצפון.

בין המעורבים בתשתית נמנה איאד חלבי, תושב הכפר ירכא בן 45, המשמש כרס״ר בחטיבה בגזרה הצפונית. בנוסף, במסגרת איסוף המודיעין והחקירות בשב״כ וביאחב״ל עלה כי ימים ספורים לפני מעצרם של המעורבים, פעלה התשתית להכניס אמל״ח חריג בסוגו ובהיקפו, הכולל חומרי נפץ, טילי RPG, רובי סער ותחמושת נוספת בהיקף רב.

במקביל, בפעילות לילית שנערכה בחודש שעבר, כוחות צה״ל איתרו עשרות אמצעי לחימה ועצרו שלושה חשודים תושבי סוריה בסחר באמל״ח בדרום סוריה – אשר הועברו לחקירת שב״כ. אמצעי לחימה אלו נתפסו בסוריה, ומחקירתם עלה כי תכננו להבריחם לישראל. בשב"כ אמרו כי אמצעי הלחימה יועדו להגיע לידיו של ראמי אבו שאח, תושב שפרעם בן 49, אשר עמד בקשר עם רואד אלבאסר, תושב סוריה בן 25, שהיה מעורב בסחר באמל״ח בהיקפים משמעותיים.

כאמור, בתום חקירתם של המעורבים יוגש נגדם כתב אישום חמור, כל אחד על פי חלקו. "מדובר בפרשיה יחודית ומשמעותית, אשר במאמץ משותף של שירות הביטחון הכללי, צה״ל ויאחב״ל הביאה לחשיפה של פעילות חריגה וחמורה בגבול סוריה" נמסר. "שירות הביטחון הכללי, משטרת ישראל וצה״ל ימשיכו לפעול על מנת לסכל כל ניסיון לאיים או לפגוע בביטחונה של מדינת ישראל ואזרחיה, בהתאם לסמכות הנתונה להם בחוק ובכל הכלים בעומדים לרשותם, ואף יפעלו על מנת למצות את הדין עם כלל המעורבים".