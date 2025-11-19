לאחרונה טופלו בהצלחה במרכז דוידוף לסרטן שלושה חולים ראשונים בהצלחה במסגרת מחקר קליני, וכעת נערכים לטיפול בחולים נוספים במסגרת המחקר. עם תחילת הייצור העצמי בטכנולוגיית CAR-T גם במרכז דוידוף, הופכת הנגישות לטיפול הזה בישראל ליוצאת דופן ביחס לעולם

בשורה לחולי הסרטן בישראל: במרכז דוידוף בבילינסון החלו בייצור עצמי של טיפולי תאים בהנדסה גנטית בטכנולוגיית CAR-T שמתאימה גם לחולי מיאלומה שמחלתם עמידה למספר קווי טיפול. שלושת החולים הראשונים שטופלו עברו את ההליך ללא תחלואה חריגה לסוג טיפול זה בתום התקופה המוגדרת, והשתחררו לביתם כפי שתוכנן.

טכנולוגיית CAR-T היא מהפיתוחים המתקדמים ביותר כיום לטיפול בממאירויות דם. תאי מערכת החיסון (תאי T) נלקחים מהמטופל ומהונדסים גנטית במעבדה, כך שיוכלו לזהות את תאי המיאלומה ולהשמידם. לאחר מכן התאים המהונדסים מוחזרים לגוף המטופל, שם הם תוקפים את תאי הסרטן.

מדי שנה מאובחנים בישראל כ-550 חולים חדשים עם מיאלומה נפוצה – סרטן של מח העצם. כיום ישנן אפשרויות טיפול רבות למיאלומה ותוחלת החיים השתפרה. עם זאת, לעיתים, המחלה אינה מגיבה לקווי הטיפול הקיימים, וקיים צורך באפשרויות טיפול מתקדמות.

את פיתוח טכנולוגיית ה-CAR-T מובילה פרופ' מיכל בסר, מנהלת הטכנולוגיה הראשית של מכון סמואלי ומרכז דוידוף. בראש המחקר עומד פרופ' משה ישורון, מנהל היחידה להשתלות מח עצם, בשיתוף עם ד"ר יוליה וקסמן, מנהלת המרכז למיאלומה נפוצה ומחלות תאי פלזמה נדירות. המחקר הקליני מבוצע עם פרופ' סלומון שטמר, סגן מנהל מרכז דוידוף ושותף-מייסד של מכון סמואלי.

ד"ר יוליה וקסמן, מנהלת המרכז למיאלומה נפוצה ומחלות תאי פלזמה נדירות: "במערך להמטולוגיה הקמנו מרכז ייחודי למיאלומה נפוצה ומחלות תאי פלזמה נדירות ובמסגרתו כחלק ממחקר, התחלנו את הטיפול המדובר והתוצאה על סמך התגובה של המחלה במטופלים הראשונים טובה מאוד. זו בשורה משמעותית עבור חולים אלה ואנו שואפים לתת להם מענה כוללני במרכז החדש וללא ספק הזמינות של הטכנולוגיה החדשנית שמיוצרת בבילינסון, תאפשר לנו לממש מטרה זו".

פרופ' גל מרקל, מנהל מרכז דוידוף בבילינסון מקבוצת כללית: "הקמנו בזמן קצר יכולת מתקדמת לפיתוח וייצור טיפולים מקוריים בטכנולוגיות חדשניות. יכולת זו, בשילוב המומחיות הקלינית, תהפוך את בילינסון לשחקן מוביל בתחום הטיפולים המתקדמים לסרטן. הישג עצום זה נזקף לזכותם של מכון סמואלי והצוותים המיומנים של המערך ההמטולוגי במרכז דוידוף, ששילבו ידיים בסינרגיה מלאה, מהייצור ועד הטיפול בחולים בימים מורכבים של שגרת חירום.

בקרוב נתקדם לפיתוח, ייצור וטיפול בטכנולוגיית CAR-T גם להתמודדות עם גידולים מוצקים כגון סרטן כבד וריאה, ובהמשך אף לטיפול במחלות אוטואימוניות, כשהכל נעשה מקצה לקצה אצלנו בבית".