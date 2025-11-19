יו"ר יהדות התורה משה גפני אמר היום (רביעי) בכנסת כי הוא לא איש ימין: "אני לא איש ימין, כשאני בקואליציה אני עם הימין בגלל שהציבור המסורתי נמצא בימין. אני באמצע".
מוקדם יותר ח"כ ישראל אייכלר מיהדות התורה תקף בחריפות את פסיקת בג"ץ המחייבת את הממשלה לגבש מדיניות אכיפה לגיוס חרדים תוך 45 יום. בדבריו תקף את השופטים על הפסיקה שלטענתו מתנכלת לחרדים ובני הישיבות.
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
לא נתנו מספיק דם לממשלת הערפדים הזו ? מה אין פה אלפי חללים , עשרות אלפי פצועים , הלומי קרב, קטועי גפיים ... ועוד כמה עשרות חיילים מתאבדים? מה עוד הם רוצים ?
אין גבול לחוצפה ... בזמן שאנחנו נקראים למילואים שהורסים לנו את החיים , הזבל החרדי רוצה חוק פטור ... אם הממשלה הזו מעבירה תועבה כזו , אסור להצביע לה .15:02 19.11.2025
שירי מנתניה
רק הימין נותן מיליארדים להשתמטות. לא אמצע ולא שמאל יתן להם שקל.14:59 19.11.2025
