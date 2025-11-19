יו"ר יהדות התורה בדיון בכנסת: "אני לא איש ימין, כשאני בקואליציה אני עם הימין בגלל שהציבור המסורתי נמצא בימין. אני באמצע"

יו"ר יהדות התורה משה גפני אמר היום (רביעי) בכנסת כי הוא לא איש ימין: "אני לא איש ימין, כשאני בקואליציה אני עם הימין בגלל שהציבור המסורתי נמצא בימין. אני באמצע".

מוקדם יותר ח"כ ישראל אייכלר מיהדות התורה תקף בחריפות את פסיקת בג"ץ המחייבת את הממשלה לגבש מדיניות אכיפה לגיוס חרדים תוך 45 יום. בדבריו תקף את השופטים על הפסיקה שלטענתו מתנכלת לחרדים ובני הישיבות.

