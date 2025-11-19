יו"ר יהדות התורה משה גפני אמר היום (רביעי) בכנסת כי הוא לא איש ימין: "אני לא איש ימין, כשאני בקואליציה אני עם הימין בגלל שהציבור המסורתי נמצא בימין. אני באמצע".

מוקדם יותר ח"כ ישראל אייכלר מיהדות התורה תקף בחריפות את פסיקת בג"ץ המחייבת את הממשלה לגבש מדיניות אכיפה לגיוס חרדים תוך 45 יום. בדבריו תקף את השופטים על הפסיקה שלטענתו מתנכלת לחרדים ובני הישיבות.

"שלטון הרשע בבג"צ מנסה לגרור את המדינה למלחמת אזרחים נגד החרדים" אמר אייכלר. "היום גזרה המלכות על כל הרשויות לעצור בכפיה המונית את לומדי התורה. הדמוקרטיה הישראלית שבויה בידי הדיקטטורה הבג"צית. הם חוללו הפיכה שלטונית אנטי יהודית".

"כל זמן שעדיין לא נעלו את הכנסת, נמשיך לנסות להציל את לומדי התורה מידי אויביה" הוסיף והתחייב. "אנחנו נשוב להעלות להצבעה את חוק המעונות לסייע לאמהות ולתינוקות של לומדי תורה, על אפם ועל חמתם של כל מבקשי נפשם".