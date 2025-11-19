דובר צה"ל בערבית אביחי אדרעי פרסם הוראת פינוי לתושבי שני כפרים בדרום לבנון: "אתם נמצאים במבנה המשמש את חיזבאללה. למען שלומכם, אתם מתבקשים להתפנות מיד ולהתרחק"

נערכים לתקיפה נוספת: דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, הודיע כעת (רביעי) על הוראת פינוי לתושבי בניינים מוגדרים בכפרים דיר כיפא ושוחור שבדרום לבנון – זאת לקראת תקיפה של תשתיות חיזבאללה באזור, במטרה לעצור את ניסיונות השיקום של הארגון.

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان

🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في أنحاء جنوب لبنان وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة

"צה"ל יתקוף בזמן הקרוב תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי דרום לבנון, למול הנסיונות האסורים של הארגון לשקם את פעילותו במרחב" אמר אדרעי. "זוהי אזהרה דחופה לתושבי הבניינים המסומנים באדום במפות שיוצגו ובמבנים הסמוכים להם, בכפרים דיר כיפא ושחור".

אדרעי הזהיר את התושבים כי "אתם נמצאים במבנה המשמש את חיזבאללה. למען שלומכם, אתם מתבקשים להתפנות מיד ולהתרחק. השארות במרחב המבנים מסכנת אתכם".