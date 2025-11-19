השחקן האגדי יעקב בודו (94), כוכב "קופה ראשית" ומייסד דרך בתיאטרון היידישפיל, קיבל תעודת הוקרה בטקס מרגש על תרומתו הענקית לשימור תרבות היידיש מרומניה לישראל. "זו זכות גדולה עבורי"

השחקן האגדי יעקב בודו, ממייסדי התיאטרון הישראלי ומגדולי שחקני היידישפיל, הוכר אתמול (שני) בטקס מרגש באוניברסיטת בר אילן על מפעל חיים עשיר שמחבר בין שורשי יהדות רומניה לתרבות הישראלית העכשווית. ההוקרה הוענקה במסגרת כנס בינלאומי על תרומתם של יהודי רומניה לעולם התרבות.

השחקן יעקב בודו (94), שהפך לאהוב הקהל גם בזכות דמותו של מרדכי צ'יבוטרו בקומדיה "קופה ראשית", קיבל תעודת הוקרה מארגון א.מ.י.ר – ארגון מאוחד של יוצאי רומניה בישראל. את התעודה העניקו לו מיכה חריש, יו"ר הארגון, וד"ר שמעון אוחיון, ראש מרכז דהאן באוניברסיטת בר אילן.

מסע מחיי היידיש ברומניה לבמות ישראל

תיאטרון היידיש, כפי שנזכר בטקס, נולד דווקא ברומניה – בשנת 1876, כאשר אברהם גולדפאדן הקים ביאשי את להקת התיאטרון הראשונה בעולם שהציגה ביידיש. מאז הפכה רומניה למרכז חשוב בשימור הזהות היהודית ובתרבות היידית, שהגיעה לישראל עם גלי העלייה והמשיכה לפרוח כאן.

יעקב בודו עצמו נולד בעיירה שטפנשט שברומניה ועלה ארצה ב-1950. הוא היה ממייסדי להקות פיקוד הצפון ופיקוד הדרום, כיכב בעשרות מחזות, סרטים ותוכניות טלוויזיה, והיה לאחת הדמויות המרכזיות בתיאטרון היידישפיל – שם גילם תפקידים ראשיים והוביל את שימור התרבות היידית גם לקהל חדש, בין היתר בזכות הופעותיו בסדרות כמו "קופה ראשית" ו"לבד בבית".

"אני נושא את רומניה איתי לכל מקום"

בדברים שנשא בטקס אמר בודו בהתרגשות: "זו זכות גדולה עבורי לקבל את ההוקרה הזו בחיי, ולהיות חלק מהמסורת התרבותית שנולדה ברומניה והמשיכה לפרוח כאן בישראל. אני נושא את רומניה איתי לכל מקום, את השפה, את הזיכרונות, את האמנות. לכל מקום שאני הולך אני תמיד אומר 'נולדתי ברומניה', ואני גאה בזה. תודה על האהבה, על ההוקרה, על הזיכרון ועל ההמשכיות של התרבות הנפלאה הזו".

מיכה חריש, יו"ר א.מ.י.ר, אמר בטקס: "יעקב בודו הוא גשר חי בין התרבות הרומנית יהודית של הדורות הקודמים לבין התרבות הישראלית של ימינו. הוא מסמל את החיבור בין שורשים לזהות, בין עבר מפואר להמשך חי ונושם".

בודו, חתן פרס התיאטרון הישראלי על מפעל חיים ויקיר העיר תל אביב, ממשיך גם בגיל 94 להופיע ולרגש קהל רחב – עדות חיה לכך שהתרבות היידית, שנולדה ברומניה לפני כמעט 150 שנה, עדיין פועמת בלב התרבות הישראלית