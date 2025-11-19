ח"כ ישראל אייכלר מיהדות התורה תקף את שופטי בג"ץ בעקבות הפסק המחייב לגבש מדיניות אכיפה לגיוס החרדים: "שלטון הרשע בבג"צ מנסה לגרור את המדינה למלחמת אזרחים נגד החרדים"

ח"כ ישראל אייכלר מיהדות התורה תקף בחריפות היום (רביעי) את פסיקת בג"ץ המחייבת את הממשלה לגבש מדיניות אכיפה לגיוס חרדים תוך 45 יום. בדבריו תקף את השופטים על הפסיקה שלטענתו מתנכלת לחרדים ובני הישיבות.

"שלטון הרשע בבג"צ מנסה לגרור את המדינה למלחמת אזרחים נגד החרדים" אמר אייכלר. "היום גזרה המלכות על כל הרשויות לעצור בכפיה המונית את לומדי התורה. הדמוקרטיה הישראלית שבויה בידי הדיקטטורה הבג"צית. הם חוללו הפיכה שלטונית אנטי יהודית".

"כל זמן שעדיין לא נעלו את הכנסת, נמשיך לנסות להציל את לומדי התורה מידי אויביה" הוסיף והתחייב. "אנחנו נשוב להעלות להצבעה את חוק המעונות לסייע לאמהות ולתינוקות של לומדי תורה, על אפם ועל חמתם של כל מבקשי נפשם".