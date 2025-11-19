“סוף אישה” זו סדרה דוקומנטרית פורצת דרך, המשחזרת את הסיפורים שמאחורי רצח חמש נשים בחברה הערבית — הפעם בעזרת טכנולוגיית בינה מלאכותית שמחזירה לכל אחת מהן שם, פנים וקול. בכל פרק נחשפים הרגעים האחרונים בחייה של אחת מהנשים

לקראת יום המאבק באלימות נגד נשים ב־25.11, מכאן 33 ישדרו סדרה חדשה שתשחזר סיפורים של 5 נשים שונות בחברה הערבית שנרצחו.

“סוף אישה” זו סדרה דוקומנטרית פורצת דרך, המשחזרת את הסיפורים שמאחורי רצח חמש נשים בחברה הערבית — הפעם בעזרת טכנולוגיית בינה מלאכותית שמחזירה לכל אחת מהן שם, פנים וקול. בכל פרק נחשפים הרגעים האחרונים בחייה של אחת מהנשים. “סוף אישה” חוקר את הכוחות החברתיים, המשפחתיים והתרבותיים שהובילו לחמש פרשות טרגיות שזעזעו את החברה הערבית בישראל.

הסדרה מאירה את המציאות הכואבת שמסתתרת מאחורי הסטטיסטיקה, ומעניקה לנרצחות אנושיות, חיים ותקווה שנגדעו. בכל פרק נחשפים הרגעים האחרונים בחייה של אחת מהנשים, דרך שילוב בין עדויות בני משפחה וחברים, חומרים ארכיוניים, מומחים ושחזורים דרמטיים. הסדרה חוקרת את הכוחות החברתיים, המשפחתיים והתרבותיים שהובילו לחמש פרשות טרגיות שזעזעו את החברה הערבית בישראל.

פרק 1 — בראאה מסראווה

סיפורה המטלטל של בראאה, אם צעירה מטייבה, שנרצחה יחד עם שני תינוקותיה על ידי בעלה, שעות לאחר שחגגו את יום הולדתה. הפרק משחזר את מה שהתרחש ומעמיק בסימני האזהרה שיכלו להתריע על מסוכנות, דרך עדויות בני משפחה, אנשי רפואה ומומחי בריאות הנפש.

פרק 2 — שריפה אבו מועמר

הסיפור הטרגי של שריפה מלוד, מורה ואם לשלושה, שנהרגה מפגיעת כדור תועה במהלך סכסוך עברייני. עדותו של בעלה חושפת כאב עמוק ומאבק לצדק, והפרק מדגיש כיצד פשיעה חוצת־קהילות גובה מחיר כבד מאזרחים נורמטיביים.

פרק 3 — סומיה עמאש

אישה צעירה מג׳יסר שנעלמה ונמצאה ללא רוח חיים לאחר ניסיונות מתמשכים להיחלץ מאלימות במשפחה. דרך עדויות אמה ואחיה, חומרים מתחנת המשטרה ושחזורים דרמטיים, מתגלה סיפור קורע לב על פחד, הסתרה וניסיון אמיץ לשבור את גבולות החברה השמרנית.

פרק 4 — שרית אחמד שאקור

שרית, צעירה להט״בית מהצפון, נרצחה בגיל 18. הפרק מרכיב מחדש את חייה דרך הקלטות נדירות, עדויות חברים וכתבי אישום, ומציג מאבק על זהות, אהבה ושייכות בחברה שבה שונות אינה תמיד מקובלת. פרק אמיץ שמאשים לא רק את הרוצחים — אלא גם את התנאים החברתיים שדחקו את שרית לשוליים.

פרק 5 — רבאב אבו סיאם

רבאב מלוד, אם לשלוש ואשת חינוך מוערכת, ניהלה מאבק עיקש לצאת ממערכת יחסים אלימה. היא נרצחה בחצר בית הוריה לעיני בנותיה ואמה. עדותה של האם חושפת את החיפושים אחר מפלט, את הפחד ואת האומץ שהיה לרבאב — מסע שהסתיים בטרגדיה אך ייזכר כסמל לתקווה שלא התממשה.

הסדרה תשודר במכאן 33 החל מ־24 בנובמבר, ימי שני אחרי מהדורת החדשות.