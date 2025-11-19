יום אחרי שדווח כי ראשי האופוזיציה וחברי כנסת לשעבר ישתתפו בעצרת של "מועצת אוקטובר" במוצ"ש הקרוב, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אישר כעת (רביעי) בציוץ שפרסם כי יגיע לעצרת הקוראת להקים להקים ועדת חקירה ממלכתית לאירועי טבח ה-7 באוקטובר ומלחמת "חרבות ברזל".
"מאות משפחות שכולות לא מצליחות לעצום עין בלילה מרוב זעם ועלבון מאז שפורסם הרכב הח"כים שיקבע איך יחקרו את הטבח שבו נרצחו האהובים שלהם" כתב בנט ברשתות החברתיות. "ועדת חקירה ממלכתית לטבח הנורא הזה זו חובתנו המוסרית הבסיסית. זו אינה סוגיה פוליטית שצריכה לפלג את העם. זו חובתנו כלפי המשפחות השכולות וכלפי מדינה שלמה. רק כך נגיע לחקר האמת ונוכל להתחיל לתקן".
"לכן אגיע במוצאי שבת לעצרת למען הקמת ועדת חקירה ממלכתית למחדל ה-7/10" הודיע בנט. "משפחות יקרות, לעולם לא תצעדו לבד. אנחנו שומעים את הזעקה שלכם ובאים לעמוד לצדכם".
שירי מנתניה
שירי מנתניה

רק לפוליטיקאים עם לב של אבן לא אכפת מכמעט אלפיים משפחות שכולות, שדורשות ועדת חקירה ממלכתית. זה המינימום, שמחויבים לעשות עבורן!13:25 19.11.2025
ע
ע

לא מתפלא שזה שמה שבנט רוצה. אין ספק שצריך וועדת חקירה. אבל לא ממלכתית אלא שתהיה מורכבת מנציגים משני הצדדים של המפה הפוליטית. לצערינו אין אימון בבית המשפט העליון13:39 19.11.2025
שירי מנתניה
