ילד הפלא של הפופ הישראלי ממשיך לכבוש: אחרי "הילד עם הבוגי" שהגיע למקום הראשון בכל המצעדים, אודי שניידר משחרר את "לבד בקולנוע" – שיר חדש וכואב על האישה החזקה שנשארת לבד עם המחשבות כשמחשיך. הסינגל מגיע רגע לפני אלבום הבכורה המיוחל.

צפו בקליפ של אודי שניידר – "לבד בקולנוע":

דיסוננס שקשה להישאר אדיש אליו

אודי שניידר, מי שפרץ לתודעה עם קאבר ויראלי ל"כל כך מוכר" והפך במהירות לאחת ההבטחות הגדולות של המוזיקה הישראלית, משחרר היום את "לבד בקולנוע". השיר, שכתב והלחין שניידר בעצמו לעיבוד והפקה מוזיקלית של ניר מימון, עוסק בדיוק בפער המוכר כל כך: "הפער בין מה שאנחנו מראים לעולם לבין מה שאנחנו באמת מרגישים".

הטקסט חד וכמעט כואב, המנגינה קצבית וממכרת כבר מהצליל הראשון – והדיסוננס ביניהם יוצר חוויה רגשית חזקה. זהו "פסקול של בכי, צחוק ואמת עטופה בביט שמזכירה לנו לנשום".

האישה החזקה שכולם מכירים: הבדידות שמגיעה בלילה

במרכז השיר עומדת דמותה של "האישה החזקה, זו שתמיד נראית בשליטה, על המסלול הנכון ועושה כרצונה". אבל כשמחשיך היא נשארת לבד עם המחשבות והפנטזיות – על מה שיכול היה להיות ועל מה שעוד מצפה. שניידר, בן 20 בלבד, מצליח לגעת בנקודה רגישה שרבים מאיתנו חווים, במיוחד בעידן שבו החוץ תמיד נראה מושלם.

רגע לפני אלבום הבכורה ומופע חגיגי

הסינגל החדש מגיע אחרי ההצלחה המטאורית של "הילד עם הבוגי" ובמקביל לעבודה אינטנסיבית על אלבום הבכורה. מי שרוצה לחוות את האנרגיה המתפרצת והכריזמה הסוחפת של שניידר מקרוב – מוזמן למופע מיוחד שיתקיים ב-28.11 במועדון המרץ 2 בתל אביב.