גיוס החרדים: בית המשפט העליון פרסם היום (רביעי) את פסק הדין בנוגע לדרישה להוציא צווי גיוס מידיים לכל הצעירים החרדים חייבי הגיוס. בבג"ץ הציבו דדליין למדינה: "לגבש מדיניות אכיפה לגיוס חרדים תוך 45 יום".

בפסק הדין של השופטים נעם סולברג, דפנה ברק-ארז, דוד מינץ, יעל וילנר ועופר גרוסקופף נכתב: "בית המשפט קבע כי על משיבי המדינה לפעול בהקדם האפשרי לגיבוש מדיניות אכיפה אפקטיבית כלפי משתמטים בני הציבור החרדי, אשר תכלול צעדי אכיפה משמעותיים במישור הפלילי, ולצדם פעולות משלימות נרחבות במישור הכלכלי-אזרחי".

בסיכום פסק הדין נכתב: "הצעדים שייבחרו נדרשים להיות כאלה שניתן להעריך בסבירות גבוהה כי יהיו אפקטיביים כמכלול, ויביאו לשינוי ממשי. ככל שהמדיניות שתיקבע תאפשר יצירת ערוצי מימון עוקפים, לא ניתן יהיה לראותה כאפקטיבית, וממילא, כממלאת אחר התנאים הנדרשים.

השופטים הדגישו בסיום כי המדינה לא תוכל לאפשר להמשיך לתת הטבות שניתנות בקשר ישיר, או עקיף, להשתמטות מחובת הגיוס: "למשל כאלה המוענקות לתלמיד ישיבה כאשר הימצאותו בישיבה משמיעה השתמטות מחובת הגיוס".

מוקדם יותר פורסם כי בתום ההתייעצויות הנרחבות, סיעת דגל התורה הודיעה כי מנהיג המפלגה הרב דב לנדו הורה לחברי הכנסת לתמוך בקידום חוק הגיוס בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. עם זאת, הובהר כי עדיין לא הוחלט סופית על אופן ההצבעה על החוק בשלב הזה.