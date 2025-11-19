בר זק, מפיקה ואמא ל-5 מרעננה, משיקה את "התכלייס" – תוספת שיער קדמית חדשנית לנשים דתיות, לאמהות ולמתמודדות עם נשירה ודלילות. אחרי שנים של ניסוי וטעייה, הפתרון שיצרה לעצמה הפך למוצר שמעניק ביטחון, טבעיות ושמחה לאלפי נשים

בר זק (27), מפיקה ומעצבת אירועי בוטיק מרעננה ואמא לחמש בנות, התחילה בכלל במקום אחר. אבל כמו שקורה לפעמים – החיים עצמם הביאו אותה למשהו גדול בהרבה. בין תאומי אירועים, יצירת חוויות ומעטפת ללקוחות, צמח אצלה מוצר אחד קטן ששינה את היום-יום של נשים רבות.

מהאימהות – לסדנת קליעה שהפכה ללהיט

לפני שלוש שנים זק יצרה את "קליעה למטרה", סדנה ייחודית לאמהות ובנות. רעיון שצמח מהשטח: ללמד כל אמא – גם מי שמרגישה ששתי הידיים שלה שמאליות, ליצור צמות ותסרוקות פשוטות ויפות. הסדנה, שנולדה כדי להקל על שגרת הבוקר ולהפוך אותה למשהו כיפי, הפכה במהירות להצלחה.

אבל זה היה רק הפרומו.

החלום שנולד מחוסר – והפך לפתרון שלא היה קיים

כמי שמכסה את ראשה באופן מלא, נעה בין פאות למטפחות, זק נתקלה במשך שנים בבעיה אחת שחזרה על עצמה: המטפחת יושבת בדיוק על קו צמיחת השיער – והתוצאה, מבחינתה, פשוט פחות מחמיאה. היא ניסתה הכול: חנויות, פאניות, הזמנות מחו"ל. שום דבר לא נתן את המראה הטבעי שחיפשה.

עד שפאנית אחת הסכימה לנסות. במשך שלוש שנים הן עבדו יחד על משהו שלא היה קיים בשוק: תוספת שיער קדמית בלבד – כזו שתיתן מראה טבעי מתחת למטפחת, בלי לפגוע בהלכה ובלי ליצור תחושת "פאה מלאה". כך נולד "התכלייס".

ממוצר אישי – למוצר דגל שמשנה חיים

הדגם הראשון היה בכלל אישי. משהו שזק רצתה לעצמה. אבל אז הגיעו התגובות: נשים עצרו אותה ברחוב, שאלו, התלהבו. הבינה שנפתחה פה דלת – לא רק לסטייל, אלא לצורך אמיתי. היא החליטה לייצר כמות נוספת, ושם התחילו הסיפורים להצטבר.

לא רק יופי: פתרון לנשים במגוון מצבים

לצד נשים דתיות שרוצות לשלב בין ההלכה למראה מחמיא, התגלו גם קהלים נוספים שהתכלייס נותן להם מענה: נשים המתמודדות עם נשירה או דלילות, נשים עם שיער שיבה שמבקשות מראה אחיד, מתמודדות עם מחלות שגורמות לקרחות, וגם נערות ונשים שמחפשות תוספת עדינה שאינה פאה שלמה. עבור כולן, המוצר הקטן הזה הפך לכלי שמחזיר ביטחון, נוחות ושמחה.

זק מספרת שהיא מקבלת אינספור מסרים מרגשים מנשים שמתארות איך "פתאום יש להן חשק לצאת מהבית", ואיך המראה החדש מרגיש להן סוף סוף טבעי מול המראה.

"להחזיר אור ושמחה – זה מה שהכי מרגש אותי"

בשקט, בלי קמפיין ענק, בלי משרד פרסום – התכלייס מצא לעצמו קהילה. והוא מצליח לגעת בנשים דרך משהו הרבה יותר עמוק ממראה חיצוני: תחושת שלמות. עבור זק, זה שיא החלום: "להביא פתרון שגורם לנשים להרגיש יפות, בטוחות, שלמות – ולהישאר נאמנות לעצמן ולבחירות שלהן".