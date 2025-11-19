ברשת "אל מיאדין" דווח כי הפגישה בין שליח הבית הלבן למזרח התיכון, סטיב וויטקוף, לבין בכיר חמאס חליל אל-חיה, שהייתה אמורה להתקיים היום באנקרה, בוטלה ברגע האחרון בעקבות "לחץ ישראלי"

גורמים פלסטיניים אמרו היום (רביעי) לרשת "אל מיאדין" הלבנונית כי הפגישה בין שליח הבית הלבן למזרח התיכון, סטיב וויטקוף, לבין בכיר חמאס חליל אל-חיה – בוטלה ברגע האחרון. לפי הגורמים, הסיבה לביטול הפגישה הייתה "לחץ ישראלי".

כזכור, אמש דווח בערוץ "א-שרק" הסעודי כי וויטקוף עמד להיפגש היום עם אל-חיה באנקרה שבטורקיה, כשאל-חיה עמד לעמוד בראש משלחת שתכלול בכירים נוספים מהנהגת חמאס. השניים נפגשו כבר באוקטובר האחרון בקהיר, כחלק מהמגעים לסיכום עסקת החטופים וסיום המלחמה בעזה – כשבפגישה הקודמת השתתף גם ג'ארד קושנר, חתנו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

בראיון לתכנית "60 דקות" ששודרה בחודש שעבר וויטקוף סיפר על הפגישה עם אל-חיה, כשאמר כי הוא פנה לבכיר חמאס והביע את תנחומיו על כך שאיבד את בנו – דבר שאפשר את החיבור ביניהם. "הבענו את התנחומים שלנו על שאיבד את בנו, ואמרתי לו שגם אני איבדתי בן" אמר וויטקוף, כשהוא מתייחס למותו של בנו בגיל 22 ממנת יתר של אופיואידים. "שנינו חברים באותו מועדון ממש רע – הורים שקברו את ילדיהם".