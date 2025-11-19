חברת נתיבי איילון עדכנה כי הלילה (בין רביעי לחמישי) משעה 00:00 עד שעה 05:00, ייחסם כביש 2 לנוסעים בכיוון דרום, בקטע שבין מחלף נתניה למחלף גשר השלום בנתניה.
החסימה תתרחש בגלל עבודות הנפה והתקנת גשרי שילוט במסגרת פרויקט 'נתיבים מהירים'. הסדרי תנועה זמניים: כביש 2 ייחסם לתנועה לנוסעים בכיוון דרום, בקטע שבין מחלף נתניה למחלף גשר השלום בנתניה במהלך העבודות לא תפעל תחבורה ציבורית בקטע הנ"ל.
הכניסה ממחלף נתניה לכביש 2 לנוסעים בכיוון דרום תיחסם, והתנועה תוסט לרחובות פתח תקווה, שדרות בן צבי עד למחלף גשר השלום בנתניה הכניסה ממחלף גשר השלום לכביש לנוסעים בכיוון דרום תתאפשר כרגיל. מהחברה נמסר כי העבודות מתואמות עם המשטרה ומתבצעות בשעות הלילה על מנת להקל על הנהגים ולמזער את אי הנוחות לנהגים ולנהגות מומלץ להשתמש ביישומון WAZE
