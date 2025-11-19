כשבוע לאחר חתונתם נחשף בכמה מוערך הונה של נועה קירל, אחת מזמרות הפופ המצליחות בישראל. איתה ברשימה שמות נשות הכדורגלנים הגדולים בעולם

הזמרת הטרייה נועה קירל, שרק בשבוע שעבר הפכה רשמית לרעייתו של השוער דניאל פרץ, כבר הספיקה להיכנס לדירוג יוקרתי ומפתיע – רשימת 20 נשות וארוסות הכדורגלנים העשירות בעולם לשנת 2025, שפורסמה על ידי עמוד האינסטגרם Glam Set & Match.

קירל, שמייצגת את ישראל ברשימה, דורגה במקום ה-14(יחד עם איזבל גולארט) עם הון אישי מוערך של כ-7 מיליון דולר. הסכום ממקם אותה גבוה יותר מברונה ביאנקרדי, בת זוגו של כוכב הכדורגל הברזילאי ניימאר, שמוערכת ב-5 מיליון דולר בלבד. היא גם מקדימה את אלכס קארן, אשתו של סטיבן ג'רארד, שמוערכת ב-4 מיליון דולר.

הדירוג, שמתבסס אך ורק על הערכות פומביות זמינות, מדגיש כי הנתונים עשויים להיות גבוהים או נמוכים משמעותית בגלל הקושי להעריך נכסים פרטיים – מה שאומר שנועה קירל עשויה להיות שווה אפילו יותר מהסכום שפורסם.

מקורות ההכנסה של קירל מגוונים ועצמאיים לחלוטין, כמובן. מקורם במוזיקה (הופעות, סטרימינג ותמלוגים), טלוויזיה ומדיה, השקעות נדל"ן וחסויות מסחריות רבות. היא אחת מ-80% מהנשים ברשימה שמוגדרות כ-self-made, כלומר בנו את ההון שלהן בעצמן, הרבה מעבר לקריירה של בני הזוג על המגרש.

בצמרת הרשימה שולטות שלוש נשים עם הון מדהים:

וירג'יניה פונסקה (בת זוגו של ויניסיוס ג'וניור) – 78 מיליון דולר ויקטוריה בקהאם (אשתו של דייוויד בקהאם) – 70 מיליון דולר אנה לבנדובסקה (רעייתו של רוברט לבנדובסקי) – 63 מיליון דולר

שלושתן לבדן אחראיות ליותר ממחצית מההון המצטבר של כל 20 הנשים ברשימה (408 מיליון דולר בסך הכול).

ישראל מופיעה ברשימה לצד מדינות כמו ברזיל, ארצות הברית, ארגנטינה וטנזניה, וקירל היא היחידה שמייצגת את המדינה שלנו בדירוג הזה.

בקיצור – נועה קירל לא רק נכנסה רשמית לקטגוריית ה-WAGs, היא גם הוכיחה שהיא מגיעה לשם עם כיסים עמוקים יותר מחלק גדול מהשמות הכי גדולים בעולם הכדורגל.